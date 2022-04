Freie Bahn für die Ausbildung junger Radfahrer in Markranstädt: Damit die Viertklässler in sicherer Umgebung den Umgang mit ihren Drahteseln erlernen können, wird aktuell die Festwiese neben dem Stadion am Bad ertüchtigt. Für die nicht ganz freiwillig umgesetzte Lösung sorgte die Änderung einer Verwaltungsverordnung.