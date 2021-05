Markranstädt

Von außen betrachtet muten Markranstädter Stadtratssitzungen derzeit wie Kabarettveranstaltungen an. In Zeiten geschlossener Bühnenhäuser ist der Besuch eines Volksvertreter-Treffens ziemlich hipp geworden. Die Zuschauerplätze sind zu jedem Stadtrat meist alle besetzt – oft sind sogar mehr Besucher als Stadträte anwesend.

Gar nicht lustig

Tatsächlich aber ist die Geschichte kein bisschen lustig. Der Stadtrat ist ein wichtiges Gremium in der Stadt am See, eigentlich das wichtigste. Die Entwicklung Markranstädts liegt immer auch in den Händen der Abgeordneten. Eine große Verantwortung, die die Damen und Herren da ehrenamtlich wahrnehmen.

Schnell abgebügelt

Und dennoch: Dass die Stadtratssitzungen regelmäßig aus dem Ruder laufen und im Chaos enden, hat leider auch mit dem Versagen des Plenums zu tun. Da die Bürgermeisterin – nach einem halben Jahr Amtszeit vermutlich aus Unwissenheit – Gesetze und Verordnungen oft nicht kennt, sollten (erfahrene) Stadträte etwas mehr Beharrlichkeit an den Tag legen. Es gibt einige, die melden sich kritisch zu Wort, lassen sich dann aber von der erstbesten Antwort der Verwaltung sogleich abbügeln. Dabei braucht es jetzt mehr denn je Verwaltungskontrolle – die ureigenste Funktion des Stadtrates.

Von Linda Polenz