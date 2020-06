Markranstädt

Das, was am Mittwochabend bei der CDU in Markranstädt im Sportcenter passierte, ließ Außenstehende nicht nur ein bisschen ratlos zurück. Dass bei einer Nominierung zum Bürgermeister-Kandidaten mehr als ein Kandidat im Spiel ist, spricht eher für eine gute Demokratie innerhalb der Partei. Die Art, wie allerdings auf dem Spielfeld agiert wurde, spricht für den Kampf, den die CDU in Markranstädt gerade mit sich selbst führt.

Nun kann man den Christdemokraten in Markranstädt zu Gute halten, dass sie bei dieser Bürgermeister-Wahl in einer für sie völlig neuen Situation sind. Bisher musste die CDU seit 1990 immer das Amt verteidigen. Jetzt ist sie in der Herausforderer-Position. Jetzt muss sie gegen den Amtsinhaber antreten. Und sie muss die Markranstädter von ihrem Kandidaten und seinen Zielen überzeugen.

Einer gespaltenen Partei, wie sie am Mittwochabend aufgetreten ist, wird das schwer gelingen. Wie diese tiefen Gräben, die ganz offensichtlich in der CDU in Markranstädt existieren, zu überwinden sind – darüber muss sich der Vorstand, aber auch jedes einzelne Mitglied, nun Gedanken machen. Oder um es mit den Worten des Kreisvorsitzenden Georg Ludwig von Breitenbuch zu sagen: „Die Bürger erwarten von uns, dass wir anständig mit ihnen umgehen, aber auch miteinander.“

Von Linda Polenz