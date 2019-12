Kompromiss für barrierefreien Bahnhof in Sicht

Markranstädt

In das Thema „Barrierefreier Bahnhof“ in Markranstädt kommt weiter Bewegung. Nun fand ein Gespräch mit Vertretern der Bahn, Abellio, dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), Lutz Gatter vom Arbeitskreis „ Markranstädt barrierefrei?!“ und der Stadt Markranstädt statt. Ein konkretes Ergebnis gibt es nicht, allerdings gehe die Arbeitsphase nun weiter, wie es heißt.

Einstimmiger Beschluss im Stadtrat

Das Thema beschäftigt die Markranstädter bereits seit Jahren. Wer auf dem Bahnhof ankommt oder abfahren möchte, sollte gut zu Fuß sein – einen barrierefreien Zugang gibt es nicht. Die Bahn als Eigentümer beruft sich auf die Zustiegszahlen, die barrierefreie Grenze liegt bei 1000 Passagieren, die Markranstädt derzeit nicht erreicht. Um vielleicht unabhängig von der Bahn eine Lösung für das Problem zu finden, hat die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, eine Machbarkeitsstudie für verschiedene barrierefreie Varianten in Auftrag zu geben. Diesen Antrag hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. „Ich möchte die Bahn als Eigentümer und Betreiber aber nicht gänzlich aus der Verantwortung nehmen“, meinte Bürgermeister Jens Spiske zum Antrag. Deshalb habe er das Treffen aller Beteiligten gefordert. Im Vorfeld hatte der ZVNL eine Machbarkeitsstudie, die mehrere Lösungsvarianten, wie Aufzug, Rampe oder die Verlegung der Gleise, untersuchen sollte, abgelehnt.

Stadt fordert Zahlen zu Kosten

Das fand nun statt – krankheitsbedingt ohne den Bürgermeister. „Es waren alle Beteiligten am Tisch“, erzählt Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU). Abellio habe eigene Zustiegszahlen vorgelegt, die weit über denen der Bahn liegen. „Demnach sind es täglich 750 Menschen, die den Bahnhof Markranstädt nutzen“, so Lehmann. „Und wenn man bedenkt, dass Leute mit Einschränkungen, Reisegepäck oder Kinderwagen den Zustieg gar nicht nutzen können, ist man schnell bei 1000 Passagieren.“ Deshalb habe die Stadt die Bahn um Zahlen gebeten, was ein Aufzug in Anschaffung und Unterhaltung kostet. Das werde nun bis zum nächsten Termin zusammengetragen.

Kompromisslösung in Sicht

„Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass wir als Stadt die Investition in einen Aufzug tätigen, soweit wir dafür andere Fördermöglichkeiten als die der Bahn nutzen können“, sagt Lehmann. Auch die Unterhaltung könne die Kommune unter Umständen leisten – bis zu den von der Bahn geforderten Zustiegszahlen von 1000 Menschen. „Dann müsste die Bahn die Unterhaltung weiter tragen“, so Lehmann. „Das ist unser Vorschlag.“ Der erste konkrete Beginn einer Zusammenarbeit sei demnach angestoßen.

Thema beschäftigt Markranstädt seit 2009

Ein Kompromiss, der durchaus salonfähig sein könnte – und dem Kampf um die Barrierefreiheit nach Jahren ein Ende setzen würde. Schon im Jahr 2014 forderte eine Petition den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Markranstädt. „Eigentlich läuft das schon seit der Eröffnung 2009“, erklärt Lutz Gatter vom Aktionsnetzwerk Barrierefreies Markranstädt. „Schon da hat sich der Behindertenverband für den stufenlosen Zugang stark gemacht.“ Seither waren die Stadträte immer mal wieder mit dem Thema befasst, getan hatte sich bis zur letzten Sitzung allerdings kaum etwas.

Bahn weist Bahnhof als „teilweise stufenlos“ aus

Wer sich übrigens die Informationen der Bahn zum Bahnhof Markranstädt online anschaut, findet dort zum stufenlosen Zugang die Information „teilweise“. „Das ist genauso ein Witz wie die 1000er-Grenze bei den Zustiegszahlen“, so Gatter. „Keiner von der Bahn kann uns sagen, woher diese Zahl kommt.“ Das nächste Treffen der Beteiligten ist für April geplant.

Von Linda Polenz