Kreis-Finanzen wegen Corona in Not: Graichen verhängt Einstellungsstopp

Borna

Das Bild in der Bornaer Glück-Auf-Sporthalle erinnerte fast an eine Prüfung. Die einzelnen Tische in Reih und Glied, die nächste Person so weit entfernt, dass Abschreiben unmöglich gewesen wäre. Der Kreistag hatte am Mittwochabend seinen üblichen Tagungsort gegen die Dreifelderhalle getauscht, um den nötigen Abstand zu wahren. Obwohl das Thema Corona kein offizieller Tagesordnungspunkt war, zog es sich wie ein roter Faden durch die Debatte.

Graichen : Infektionsgeschehen hat sich deutlich beruhigt

Der Landkreis sei bisher vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen, bilanzierte Landrat Henry Graichen ( CDU). Man habe frühzeitig in den Krisenmodus geschalten, Infektionsketten straff verfolgt und schnell auf Entwicklungen reagiert. Zu Spitzenzeiten, so der Landrat, seien über 450 Menschen in Quarantäne gewesen. Nach mehreren Tagen ohne nennenswerte Neuinfektionen zeichne sich nunmehr eine gewisse Entspannung ab. „Das Geschehen hat sich deutlich beruhigt. Stand jetzt haben wir nur noch sieben bestätigte Infizierte im gesamten Kreis.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Kreis tritt wegen Corona auf die Kostenbremse

Noch völlig ungewiss scheinen derweil die Corona-Folgen für den Kreishaushalt. „Wir rechnen mit massiven Mindereinnahmen, andererseits werden wir allein sechs Millionen Euro mehr an Sozialausgaben schultern müssen“, so die Prognose. Deshalb tritt die Kreisspitze jetzt auf die Kostenbremse. „Wir werden alle kreislichen Investitionen auf den Prüfstand stellen“, kündigte Graichen an. Nichts mehr werde als Automatismus betrachtet. Zu den kurzfristig getroffenen Entscheidungen, von denen man sich in Borna Einsparungen erhofft, gehört auch ein verfügter Einstellungsstopp. Zugleich werde es eine ehrliche Aufgabenkritik geben. Mit dem Ziel, Arbeitsabläufe im Amt kritisch zu hinterfragen. Auch personell müsse weiter umgesteuert werden. Nach der Stärkung des Gesundheitsamtes würden jetzt im Bereich Sozialhilfe und Kommunales Jobcenter (KJC) mehr Mitarbeiter benötigt. „Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es deutlich mehr Anträge auf Hartz IV sowie Leistungen des Teilhabepaketes gibt.“

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lob sprach Henry Graichen allen aus, die bislang an der Bewältigung der Krise mitgewirkt hätten, insbesondere den Mitarbeitern des kreiseigenen Gesundheitsamtes. Deren hartnäckiger Nachverfolgung von Infektionen sei die moderate Entwicklung der Fallzahlen mit zu verdanken.

Diskussionen entbrannten im Anschluss, ob das zur Beschlussfassung anstehende Kreisentwicklungskonzept auch Bezug auf die Pandemie nehmen müsse. So vermisste Ute Kniesche, Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), den Gedanken, systemrelevante Branchen im Landkreis anzusiedeln, um sich unabhängiger von Exporten zu machen. Gisela Fritzsche ( AfD) kritisierte, dass das Papier grundsätzlich „voller Absichtserklärungen mit einem hohen Grad an Unverbindlichkeit“ stecke. Graichen wie auch weitere Kreisräte von CDU und SPD hielten das Dokument hingegen für wichtig, um nach Bewältigung der Krise wieder durchstarten und an den Themen arbeiten zu können, die dem Kreis wichtig seien.

Weiteres Gebäude für den Eigenbetrieb Bildung und Kultur

Das umfangreiche Werk wurde schließlich mehrheitlich durchgewunken, ebenso wie ein Grundsatzbeschluss, in Borna ein weiteres Gebäude für den Eigenbetrieb Bildung und Kultur herzurichten. Wie die zweite Beigeordnete Ines Lüpfert informierte, stehe in der Bornaer Jahnstraße 24a nach dem Auszug der SBH Südost ein Teil des Gebäudes leer. Das Objekt soll für rund 2,5 Millionen Euro saniert und dem Eigenbetrieb übertragen werden. Ein Antrag der AfD, das Thema in den Haushaltsauschuss zurückzuverweisen, fand keine Mehrheit. Graichen versicherte, es gehe erst einmal darum, ob das Vorhaben weiter untersucht werden soll. Auch für diese Investition gelte, sie sei angesichts der Corona-Krise „kein Selbstläufer“.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel