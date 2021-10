Kreis Leipzig: Landrat wird im Juni 2022 neu gewählt

Landkreis Leipzig

Im kommenden Jahr läuft die siebenjährige Amtszeit von Landrat Henry Graichen (CDU) aus. Der Neukieritzscher hatte im August 2015 seine Funktion an der Spitze der Kreisbehörde angetreten. Der Kreistag hat nun den Termin für die Landratswahl festgelegt. Demnach werden die Landkreis-Einwohner am 12. Juni 2022 zur Urne gerufen, parallel mit zahlreichen Bürgermeisterwahlen in der Region.

Sollte im ersten Anlauf kein Bewerber über die Hälfte der abgegebenen Stimmen erreichen, steht auch schon der Termin für einen zweiten Wahlgang fest. Der ist auf 3. Juli 2022 fixiert worden.

Henry Graichen ist 2015 beim CDU-Kreisparteitag in Nimbschen als Landratskandidat nominiert worden. Bei der eigentlichen Wahl ist er dann im ersten Durchgang erfolgreich gewesen. Quelle: Falk Opelt

Graichen will sich der Wiederwahl stellen, hat er bereits bestätigt. Nominiert ist er aber noch nicht. Gegenkandidaten – ob Frau oder Mann – haben sich bisher nicht aus der Deckung gewagt.

