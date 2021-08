Markranstädt

Ganz große Stimmung am Sonnabend auf der Seebenischer Wiese an der alten Gärtnerei. Zur 25. Auflage des traditionsreichen Open Airs hatte der örtliche Kultur- und Faschingsverein (KFV) die Rock-Legenden der Gruppe Karat auf die Bühne geholt. Aber nicht nur wegen des hochkarätigen Konzerts wird das restlos ausverkaufte Event noch lange in Erinnerung bleiben. Es war Krönung und Abschluss zugleich, hatte auch abseits der Bühne für Gänsehaut-Momente gesorgt und neue Maßstäbe gesetzt.

Nur 24 Stunden zuvor stand Stephan Schreiber noch der Stress ins Gesicht geschrieben. Der „Erfinder“ des Seebenischer Open-Air hat in den letzten 25 Jahren schon viel erlebt. Regen, Pannen, Probleme – es kann viel passieren. „Diesmal kommt offenbar alles zusammen“, stöhnte Schreiber. Zuerst erwies sich die bestellte Bühne für das Equipment einer Spitzen-Band wie Karat als zu schwach. Also habe man eine Traversenbühne ordern müssen, die gleiche, auf der 2007 schon Manfred Mann mit seiner Earth Band stand. Bei der Anlieferung dann das nächste Problem: Dauerregen hatte den Boden aufgeweicht. Als der Tieflader auf der Wiese stecken blieb, konnte nur noch der benachbarte Landwirt mit seinem Gabelstapler helfen.

Große Wünsche und hohe Erwartungen

„Große Gruppen haben große Wünsche“, hat Schreiber festgestellt. Wo sonst eines gereicht hat, mussten diesmal beispielsweise gleich drei Zelte für die Technik errichtet werden. Und dann waren da noch die Hygieneregeln. „Rein kommt man nur mit Maske, am Platz vor der Bühne darf man sie abnehmen, muss sie aber wieder anlegen, wenn man sich ein Bier holen will. Beim Trinken darf man sie natürlich wieder abnehmen.“ Spätestens an dieser Stelle konnte dann auch der gestresste Open-Air-Chef wieder lächeln.

Ab jetzt muss es ohne ihn weitergehen: Der Seebenischer „Open-Air-Erfinder“ Stephan Schreiber macht nach 25 Jahren Schluss. Quelle: Andre Kempner

Was zu diesem Zeitpunkt nur im Verein bekannt war: Dieses 25. Event sollte in gleich zweifacher Hinsicht das letzte sein. Stephan Schreiber hört auf. „Es ist einfach zu anstrengend. Die Last liegt auf wenigen Schultern, die inzwischen auch alle 25 Jahre älter geworden sind.“ Dennoch blickt er zufrieden zurück. „Es war eine wunderbare Zeit mit tollen Menschen, großen Bands, fleißigen Helfern und treuen Sponsoren.“ Auch für den Verein muss damit eine neue Ära beginnen. Die Wiese wird künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wir sind dem Eigentümer sehr dankbar, dass wir hier drauf durften und haben immer gewusst, dass er sie eines Tages selbst nutzen wird. Jetzt ist es so weit“, erklärt Vereinschef Thomas Müller.

Ausverkauft: Karat sorgte für Gänsehaut und feuchte Augen. Quelle: Andre Kempner

Gänsehaut und feuchte Augen

Ob und wie es weitergehen soll, sei noch nicht klar. „Als Verein wollen wir das unbedingt“, sagt er. Aber dazu müsse man neue, engagierte Mitstreiter und einen neuen Veranstaltungsort finden. Als die 1 500 Besucher am Ende des 25. Open Air in Karats „Über sieben Brücken“ einstimmten, waren die Zukunftsgedanken erst mal in weite Ferne gerückt. Das Finale des größten Markranstädter Kulturereignisses in diesem Jahr endete mit Gänsehaut und vielen feuchten Augen.

Von Rainer Küster