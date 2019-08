Markranstädt

Kurioses Bänkerücken in Markranstädt: Bereits zum zweiten Mal wurden am Freitag sämtliche Stadtbänke zunächst abmontiert und dann verkehrt herum wieder angebracht. Das führte zu ungewohnten Ein- und Ausblicken bei denjenigen, die die Bänke nutzen wollten. Ihr Blick richtete sich beispielsweise am Möbelhaus Markranstädt nicht mehr auf die Straße, sondern direkt ins Möbelhaus. Auch im Park kam es zu neuen Blickwinkeln – hier schaute man unter anderem direkt in einen Strauch.

In der Stadtverwaltung ist man ob des Motivs fürs Bänkerücken noch ratlos. „Nach Dienstag haben wir am Freitagmittag zum zweiten Mal festgestellt, dass die Bänke gedreht wurden“, heißt es aus dem Rathaus. „Welchen Hintergrund das hat, wissen wir nicht.“ Wichtig sei, so Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler), dass die Bänke nicht gestohlen wurden. „Sukzessive werden die Bänke wieder richtig herum montiert“, sagte er auf Nachfrage der LVZ. Bis Montag Nachmittag konnten Spaziergänger auf allen Bänken wieder in die richtige Richtung schauen.

Von Linda Polenz