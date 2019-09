Gute Jobaussichten, starke Ausbildungspartner und ein überdurchschnittliches Azubi-Gehalt, damit lockt die neue Chemikanten-Ausbildung am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Leipziger Land in Böhlen. In Sachsen konnten Interessenten diesen Beruf bisher nur in Radebeul erlernen.