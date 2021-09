Landkreis Leipzig

Während die Wahlkämpfer noch um jede Stimme ringen, sind in den 30 Landkreis-Kommunen und bei Kreiswahlleiterin Karolin Buchenhorst die Vorbereitungen für den Urnengang am 26. September längst abgeschlossen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die spannendste Bundestagswahl seit Jahren.

Was ist in diesem Jahr anders als sonst?

Noch nie in der Geschichte hat eine Bundestagswahl unter Pandemie-Bedingungen stattgefunden. Der Bundestag änderte deshalb unter anderem die Zulassungsbedingungen für Mini-Parteien. Da es wegen Corona deutlich komplizierter war, Unterstützungsunterschriften zu sammeln, wurde die Messlatte niedriger als sonst gelegt. Parteien oder auch Einzelbewerber brauchten nur ein Viertel der sonst üblichen Unterschriftenzahl, um zur Bundestagswahl zugelassen zu werden. „Das führt dazu, dass bei den Direktkandidaten noch nie so viele Namen auf dem Stimmzettel standen wie in diesem Jahr“, erläutert Kreiswahlleiterin Karolin Buchenhorst. So mussten Vertreter von Mini-Parteien oder Einzelbewerber in diesem Jahr nur 50 Unterstützer finden, normalerweise sind 200 Namenszüge aufzubieten. Für die Zulassung einer Landesliste wurde das Quorum von 2000 auf 500 Unterschriften gesenkt. Parteien, die im Bundestag oder einem Landtag vertreten sind, dürfen ohnehin ins Rennen gehen.

Am 26. September finden in Deutschland die Bundestagswahlen statt. Quelle: RND

Wie viele Wahlberechtigte gibt es im Landkreis Leipzig?

Insgesamt können rund 219 000 Wähler ihre Stimme abgeben. Genauer gesagt sind es zwei: Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat gewählt, der den Wahlkreis im Bundestag vertritt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht als Vertreter des Landkreises ins Parlament ein. Mit der Zweitstimme entscheidet sich der Wähler für eine Partei (Landesliste). Der Landkreis hat insgesamt 220 000 Stimmzettel drucken lassen.

Welche Konsequenzen hat der Ansturm auf die Briefwahl?

Corona führt zu einem Briefwahl-Boom. Davon ist Wahlleiterin Karolin Buchenhorst überzeugt, und das bestätigen auch erste Rückmeldungen aus den Kommunen: „Wir gehen davon, dass auch im Landkreis Leipzig viele Bürger die Briefwahl dem Gang ins Wahllokal vorziehen werden.“ Dieser Trend habe sich bereits bei den jüngsten Landtagswahlen unter Corona-Bedingungen abgezeichnet. Buchenhorst schätzt, dass etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz abseits der klassischen Wahlurne machen.

Der Ansturm der Briefwähler fordert den Kommunen einiges ab: Es werden deutlich mehr Wahlhelfer gebraucht, weil deutlich mehr Briefwahlvorstände zu besetzen sind. Exakt 48 Briefwahlbezirke ordnete die Buchenhorst an. Vor vier Jahren reichten noch 27. Der personelle Mehraufwand sei nötig, um die Briefwahlstimmen ohne Verzögerung auszuzählen. „Wenn man in einer Kommune nur einen Briefwahlvorstand bildet, der am Abend vielleicht 2000 Stimmzettel vor sich hat, kann sich das mehrere Stunden hinziehen.“ Dem wolle man durch die Einrichtung von genügend Briefwahlvorständen vorbeugen. Die meisten Wahlberechtigten zählt die Stadt Grimma mit rund 23 200 Bürgern, gefolgt von Markkleeberg mit rund 20 000 Stimmberechtigten. Demzufolge wurden für Grimma (5) und Markkleeberg (4) die meisten Briefwahlvorstände angeordnet. Die Kommunen Borna, Borsdorf, Naunhof und Wurzen müssen jeweils drei Vorstände für die Briefwahl bilden. Weitere Orte wie Böhlen, Brandis, Großpösna, Machern, Pegau, Rötha und Zwenkau sind mit zwei Vorständen aktiv. Die meisten Kommunen bilden einen Vorstand für die Briefwahl.

Müssen Wahlhelfer geimpft sein?

Nein, eine Impfpflicht besteht für die über 1500 Wahlhelfer im Landkreis nicht. Es werde aber zur Impfung geraten, so Buchenhorst. „Am Wahltag selbst werden für die Wahlhelfer außerdem genügend Corona-Tests zur Verfügung stehen.“

Muss man für den Gang ins Wahllokal geimpft sein?

Für die Wahlhandlung gibt es keine Beschränkung. „Die so genannte 3-G-Regel soll nicht im Wahllokal gelten. Wählen ist ein Grundrecht, das nicht dadurch eingeschränkt werden darf, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben“, unterstreicht die Kreiswahlleiterin. Allerdings werde eine Maskenpflicht gelten.

Welche Besonderheiten gelten außerdem in den Wahllokalen?

„Die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Vor Ort werden genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Der jeweilige Wahlvorstand hat darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Personen auf einmal im Wahllokal aufhalten“, erläutert die 44-Jährige. Deshalb könne es vor dem Eingang zu längeren Wartezeiten kommen. Stifte, mit denen die Wähler ihr Kreuz machen, werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. Deshalb werden die Kommunen dazu aufrufen, dass Wähler ihr eigenes Schreibgerät mitbringen. Dass Wahllokale auch in anderen Gebäuden untergebracht werden, um eine Nutzung von Kitas oder Pflegeheimen zu vermeiden, sei nur vereinzelt der Fall. Außerdem gibt es den Hinweis des Bundeswahlleiters, dass die Wahllokale am Wahltag regelmäßig zu lüften sind. Wo dies möglich ist, soll im Einbahnstraßensystem gewählt werden, so dass es einen separaten Ein- und Ausgang gibt.

Welche neue Regel gilt für besonders kleine Orte?

In diesem Jahr greift erstmals eine Änderung der Bundeswahlordnung, die auch der Kreis umsetzen muss. Diese besagt: Kommen in einem Wahllokal weniger als 50 Stimmzettel zusammen, müssen diese an einem anderen Ort ausgezählt werden. Sonst sei die Geheimhaltung der Stimmabgabe nicht mehr garantiert, .

Heißt ganz praktisch: Wenn der Wahlvorstand kurz nach 18 Uhr feststellt, dass es nicht zum halben Hundert gereicht hat, gilt: Hände weg von der Wahlurne. Diese muss dann verschlossen in ein anderes Wahllokal befördert werden. Einschließlich des Wählerverzeichnisses, der Abschlussbeurkundung und der Wahlscheine. Am Zielort angekommen, werden die Stimmzettel ausgeschüttet und mit denen des größeren Wahlbezirks vermischt. Erst dann darf die gemeinsame Auszählung beginnen. Das angesteuerte größere Wahllokal kann dabei sogar in einer anderen Kommune liegen. „Vorgeschrieben ist lediglich, dass die gemeinsame Auszählung innerhalb des gleichen Wahlkreises erfolgen muss“, erläutert Karolin Buchenhorst. Die Kreiswahlleiterin rechnet nicht damit, dass reisende Urnen am Wahlabend in Größenordnungen auftreten. „Dort, wo das der Fall sein sollte, muss im Wahlraum ein Hinweis angebracht werden, wo die Urne hingebracht wird, um der Öffentlichkeit eine Teilnahme an der Auszählung zu ermöglichen.“ Auch der Transport der Urne ist in der Bundeswahlordnung geregelt: Diese muss in Anwesenheit des Wahlvorstehers, des Schriftführers, eines weiteren Mitglieds des Wahlvorstandes und möglichst einer weiteren Person erfolgen.

Wann wird mit dem vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl für den Landkreis Leipzig gerechnet?

„Das wird sehr stark davon abhängen, wie hoch der Anteil der Briefwähler am Ende wirklich ausfällt.“ Die Kreiswahlleiterin geht von einem vorläufigen Ergebnis am Wahlsonntag gegen 22 Uhr aus.

Gibt es am 26. September noch weitere Wahlen im Landkreis?

In der Stadt Frohburg wird zusätzlich ein neuer Bürgermeister gewählt. Hier müssen sich die Einwohner noch etwas länger gedulden, bevor das Ergebnis feststeht. Denn bei der Auszählung hat die höhere Wahl – in dem Fall die für den Bundestag – immer Vorrang. Angesichts nur eines Kandidaten hält sich die Spannung in der Rennstadt allerdings in Grenzen.

Von Simone Prenzel