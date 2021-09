Landkreis Leipzig: Wer kämpft um die Erststimmen zur Bundestagswahl?

Landkreis Leipzig

Für die Bundestagswahl am 26. September gibt es im Wahlkreis 154 Leipzig-Land so viele Direktkandidaten wie noch nie. Im Gebiet, das den gesamten Landkreis Leipzig umfasst, treten elf Bewerberinnen und Bewerber an, um das Ticket nach Berlin zu buchen. Die LVZ stellt die vier Frauen und sieben Männer kurz vor. Die Reihenfolge ist dem Stimmzettel entnommen, sie ergibt sich aus dem Zweitstimmen-Ergebnis der Parteien der letzten Bundestagswahl 2017.

Edgar Naujok (AfD), Markranstädt

Edgar Naujok ist Kreisvorsitzender der AfD. Er ist von Beruf Datenverarbeitungskaufmann. Er war vier Jahre als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Naujok stammt aus Ludwigshafen und kam in der Wendezeit in die DDR. Er wohnt in Markranstädt. Nach der Flüchtlingskrise 2015 wurde der 61-Jährige AfD-Mitglied. Zuvor gehörte er der nicht mehr existierenden „Demokratischen Bürgerbewegung“ an. Er ist Vater einer erwachsenen Tochter, war Trommler im Spielmannszug und früher auch Schlagzeuger in einer Band sowie Schützenbruder.

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU), Frohburg

Georg-Ludwig von Breitenbuch, geboren 1971 in Göttingen, sitzt seit 2009 im sächsischen Landtag. Dort wirkt er als stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender sowie haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. Er ist seit 1997 CDU-Mitglied und führt seit 2005 den Kreisverband. Seit 1999 ist er Stadtrat in Kohren-Sahlis, jetzt Frohburg. Nach dem Abitur 1990 ging er zur Bundeswehr und wurde Reserveoffizier. Der diplomierte Volkswirt wohnt mit Frau und sechs Kindern in Kohren-Sahlis. Er hat einen Landwirtschafts- und Forstbetrieb.

Julia Ulrike Schramm (Die Linke), Berlin

Julia Schramm, geboren 1985 in Frankfurt am Main, war zunächst bei den Jungen Liberalen und dann in der Piratenpartei. Seit 2016 ist sie Mitglied der Linken, lebt in Berlin und ist Vorstandsreferentin von Linkspartei-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Bundestag. Sie studierte in Bonn Politische Wissenschaft, Amerikanistik und Staatsrecht. Schramm ist Doktorandin an der Berliner Humboldt-Universität. Zu ihren Veröffentlichungen gehören die „Fifty Shades of Merkel“. Sie ist bekennende Feministin. Seit Februar ist sie Vorstandsmitglied ihrer Partei.

Franziska Mascheck (SPD), Frohburg

Franziska Mascheck, gebürtige Dresdnerin, die in Brandenburg aufwuchs, ist ausgebildete Tänzerin. Später lebte sie in den USA sowie in Berlin, wo auch ihre vier Kinder zur Welt kamen. Jetzt lebt sie auf einem Vierseitenhof bei Frohburg. Sie engagiert sich für den Verein Kulturgut Linda und ist freiberuflich tätig. Seit 2019 ist Mascheck Ortschaftsrätin in Kohren-Sahlis sowie Stadträtin in Frohburg. Sie arbeitet an der Entwicklung von Angeboten für die außerschulische Jugendbildung in den Bereichen MINT, Demokratie und Kultur im Landkreis.

Oliver Christian Winne (FDP), Markkleeberg

Olaf Winne ist geschäftsführender Gesellschafter eines Unternehmens der Automatisierungstechnik. Der 51-jährige Ingenieur mit Wurzeln in Lüneburg wohnt in Markkleeberg. Er war zehn Jahre Vorsitzender des Verbands der Elektrotechnik Leipzig/Halle. Winne ist seit 2006 Mitglied der FDP und sitzt im Markkleeberger Stadtrat. Dort ist er auch Ortsvorsitzender seiner Partei. Winne ist gelernter Informationselektroniker und hat Elektrotechnik an der Fachhochschule Anhalt studiert. Nach dem Diplom arbeitete der Vater von drei Kindern im Ausland.

Matthias Vialon (Grüne), Großpösna

Matthias Vialon wohnt in Großpösna. Geboren wurde er 1958. Der grüne Direktkandidat ist Gemeinderat in Großpösna. Bis Ende Oktober arbeitet er noch als Abteilungsleiter in einem Wellpappe-Betrieb, dann geht er in Altersteilzeit. Vialon ist Vorstandsmitglied im Verein UferLeben Störmthaler See. Er brach seine Offizierslaufbahn ab und war Lastwagenfahrer, absolvierte eine Lehre zum Speditionskaufmann und studierte Betriebswirtschaft. Seine politisches Engagement begann, als in der Nähe seines Dorfes ein Campingplatz errichtet werden sollte.

Sabine Küchler (Die Partei), Markkleeberg

Sabine Küchler wohnt in Markkleeberg und tritt für die Satirepartei „Die Partei“ an. Nach einem Chemie-Studium arbeitete sie als Qualitätsmanagerin bei einem Telefondienstleister und einem Leipziger Club. Derzeit absolviert sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Seit 2016 engagiert sich die 34-Jährige für Die Partei, wo sie im Landesvorstand und als „Crossmediale Ereignismanagerin für Bürger:innenbeteiligung“ tätig ist. Ihr aktuell wichtigstes Anliegen: der Pflege mehr Wertschätzung verschaffen, „weil Applaus nicht satt macht“.

Denise Corinna Wendt (Freie Wähler), Lossatal

Denise Wendt, 26-jährige Nachwuchspolitikerin aus der Gemeinde Lossatal, gehört dem Bundesvorstand ihrer Partei als stellvertretende Vorsitzende sowie dem Landesvorstand an. Sie ist Kreisvorsitzende der Jungen Freien Wähler. Wendt absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel und anschließend per Abendschule eine Weiterbildung zur Handelsfachwirtin. Derzeit arbeitet sie für einen IT-Konzern im Verkauf. Bei der Landtagswahl vor zwei Jahren bewarb sie sich als Direktkandidatin für die Region Oschatz.

Harald Harry Bernhard Vauk (ÖDP), Füssen

Für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) geht Harald Vauk ins Rennen. Der 64-Jährige studierte einige Semester Theologie und BWL, bevor es ihn immer wieder für verschiedene Projekte ins Ausland verschlug. Unter anderem war er als Touristenführer und Projektentwickler tätig. Vauk hat seinen Hauptwohnsitz in Füssen, kann sich aber einen Umzug in den Landkreis vorstellen. Für die ÖDP baut er derzeit Parteistrukturen in der Region auf. Er ist Mitinitiator eines Klimabündnisses zum Erhalt von Bäumen am Leipziger Leuschnerplatz.

Christian Toloczyki (die Basis), Machern

Dr. Christian Toloczyki ist Diplom-Molekularbiologe und als solcher seit 35 Jahren in der Arzneimittelbranche tätig. Geboren wurde er im Landkreis Lörrach. Seit 1999 ist Toloczyki beruflich in Leipzig engagiert. Er wohnt seit 2009 in der Gemeinde Machern. Zwischen 2002 und 2010 war der 68-Jährige Parteimitglied von Bündnis 90/Die Grünen, er gehörte in dieser Zeit dem Gemeinderat Havixbeck (Westfalen) an. Er trat 2010 bei den Grünen aus und sieht nunmehr in der Partei „die Basis“ die einzige Alternative für einen politischen Kurswechsel.

Daniel Zimmet (Einzelbewerber), Regis-Breitingen

Erstmals gibt es mit Daniel Zimmet einen Einzelbewerber, der sich um ein Direktmandat bemüht. Der 35-Jährige wohnt in Regis-Breitingen, wo er zuletzt für die Freien Wähler zur Stadtratswahl antrat. Nach Querelen um eine Listenkandidatur zur Landtagswahl kehrte er der Organisation Ende 2020 den Rücken. Der gebürtige Bornaer ist Angestellter im Öffentlichen Dienst. Sozial aktiv war er zuletzt in verschiedenen Funktionen im Sozialverband VdK. Hier agierte er unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes.

