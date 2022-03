Landkreis Leipzig reaktiviert Gemeinschaftsunterkünfte der Flüchtlingskrise

Landkreis Leipzig

Die Hiobsbotschaften aus der Ukraine reißen nicht ab. Auch der Landkreis Leipzig bereitet sich deshalb darauf vor, weitere Kriegsflüchtlinge unterzubringen. Aktuell wird von 5000 Vertriebenen ausgegangen, die jeder sächsische Landkreis aufzunehmen hat. „Bisher sind bereits 719 Menschen aus der Ukraine im Landkreis angekommen“, informierte Landrat Henry Graichen (CDU) zur Kreistagssitzung am Mittwochabend in Neukieritzsch. Diese seien in der Regel über private Initiativen in die Region gekommen.

Täglich 100 Flüchtlinge im Landkreis erwartet

Der Kreis sei maximal gefordert, da in den nächsten Tagen mit einer massiv steigenden Zahl von Vertriebenen gerechnet wird. „Ab Mitte nächster Woche gehen wir davon aus, dass es regelmäßige Zuweisungen vom Freistaat an unseren Landkreis geben wird.“ Rund 100 Flüchtlinge, so die Prognose, würden dann täglich im Kreis ankommen – eine Zahl, die laut Graichen im gesamten Vorjahr in der Region an Asylbewerbern zu beherbergen war.

Gemeinschaftsunterkünfte wiederbelebt

Die Hilfsbereitschaft der Menschen sei groß. „Allerdings ist die Unterbringung der Ankommenden in Kinderzimmern oder Ferienwohnungen keine tragfähige Lösung angesichts der zu erwartenden Größenordnungen“, meinte der Landrat. Deshalb greife der Landkreis zu einem Mittel, das schon während der Flüchtlingskrise 2015 zum Tragen gekommen war. „Wir haben bereits mehrere Notunterkünfte akquiriert und teilweise Betreiberverträge abgeschlossen.“ Zeitnah werden demnach mehrere Gemeinschaftsunterkünfte „ans Netz“ gehen.

Vorbereitungen in Ex-Berufsschule Espenhain

Graichen kündigte die Reaktivierung von zwei Objekten an, die bereits vor einigen Jahren für die Unterbringung von Asylsuchenden im Gespräch gewesen waren. „Als Erstes werden wir die ehemalige Berufsschule in Espenhain nutzen.“ 200 Plätze sollen dort ab nächster Woche zur Verfügung stehen. 2015 war die Liegenschaft für die Beherbergung von Asylsuchenden im Fokus gewesen, aber letztlich nie dafür genutzt worden. In der früheren Berufsschule, die dem Kreis gehört, werden in diesen Stunden bereits Vorbereitungen getroffen, hieß es.

Ex-Berufsschule Lobstädt wird reaktiviert

Reaktiviert wird zudem die ehemalige Berufsschule des Braunkohlenwerkes in Lobstädt (Gemeinde Neukieritzsch). Die Immobilie hatte bereits als Gemeinschaftsunterkunft gedient und war bis März 2019 für die Beherbergung von Asylbewerbern genutzt worden. Während Espenhain für zwei Jahre als Bleibe für Ukrainer dienen soll, ist für Lobstädt eine Laufzeit „unter einem Jahr“ im Gespräch, so der Landrat. In der Gemeinschaftsunterkunft „Roter Ochse“ im Gewerbegebiet Grimma-Süd sollen weitere 50 Menschen einquartiert werden.

Hotel und Schullandheim weitere Unterkünfte

Zudem seien 90 Plätze im Markkleeberger Hotel „Atlanta“ reserviert. Auch das kreiseigene Schullandheim in Bennewitz bei Wurzen soll für 38 Personen eine vorübergehende Heimstatt werden, kündigte Henry Graichen an. Die Entscheidungen zur Einrichtung möglicherweise weiterer Objekte würden eng mit den Kommunen abgestimmt. Am 16. März sollte es dazu eine weitere Beratung mit Vertretern der Städte und Gemeinden im Landkreis Leipzig geben.

Möbel für Wohnungen nötig

Auch Wohnungen werden für die Ankunft der vor Krieg und Zerstörung Flüchtenden unter hohem Zeitdruck vorbereitet. „Die Möblierung“, bekannte Landrat Graichen, „macht uns allerdings größte Sorgen.“ Die Verwaltung habe sich hilfesuchend an örtliche Möbelhäuser gewandt und um Unterstützung gebeten. Aktuell nutzbar seien 200 Wohnungen, 300 weitere würden derzeit gesichtet.

Von Simone Prenzel