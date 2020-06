Markranstädt

Die Stadt Markranstädt wollte die Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Leipzig zur Übertragung der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten kündigen. Im Stadtrat sorgte das für Diskussionen.

Seit 2010 übernimmt der Landkreis Leipzig die Beobachtung des ruhenden und fließenden Verkehrs für Markranstädt. Im Jahr 2018 habe der Landkreis an 66 Tagen an 75 Kontrollstellen genau 1014 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, heißt es von der Stadt. „Für 2019 werden ähnliche Zahlen erwartet, sie werden allerdings erst im Juni erhoben.“ Wie viel Geld das dem Landkreis bringt, dazu mache er keine Angaben. Um über Ort und Zeit der Geschwindigkeitsmessungen selbst entscheiden zu können, wollte die Stadt ab 2021 wieder selbst Herr der Lage sein.

„Aber wir könnten doch dann ohnehin nur die Gemeindestraßen überwachen“, so CDU-Stadtrat Michael Unverricht. „Die Bundes- und Landesstraßen sind ja so oder so in Verantwortung des Landkreises.“ Demnach sei es in den Ortschaften beispielsweise kaum möglich, mal einen Blitzer aufzustellen. „Also haben wir die Ausgaben, wissen aber nicht, was wir an Einnahmen haben“, sagte Unverricht. „Und in Wohngebieten blitzen ist eine Gängelung der Anwohner.“ Deshalb werde seine Fraktion der Vorlage nicht zustimmen.

„Vor Schulen und Kitas zu blitzen, ist keine Gängelung, sondern Verkehrssicherung“, wandte indes Grünen-Stadtrat Tommy Penk ein. Skepsis kam auch von der AFD. „Es wird wohl nicht bei den angegebenen Kosten bleiben“, vermutete Stadträtin Bianca Juhnke. „Die Messgeräte müssen ja auch instand gehalten und auch mal neu angeschafft werden.“ Diese Kosten lägen allerdings nicht bei der Stadt, sondern beim Dienstleister, den die Kommune beauftragen würde, hieß es. Insgesamt liefen laut Stadt 66 442 Euro an Kosten auf. Allerdings gehe die Verwaltung davon aus, dass mindestens die Personalkosten in Höhe von 46 442 Euro mittels Bußgeldern wieder eingenommen werden.

„Ich finde es unsäglich, dass hier überlegt wird, wie viel Geld man damit einspielt“, sagte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Uns geht es darum, Rechte, die wir haben, wieder in die Stadt zurückzuholen.“ Zumal ab einer Einwohnerzahl von 17 500 der Status einer Großen Kreisstadt beantragt werden kann – und die Zuständigkeit dann für alle Straßen, außer den Autobahnen, bei der Kommune läge. Derzeit hat Markranstädt etwa 16 000 Einwohner.

Unterstützung bekam Spiske von den Freien Wählern Markranstädt. „Es ist doch egal, ob wir etwas davon haben“, sagte Fraktionschefin Kirsten Geppert. „Wir können die Vereinbarung doch trotzdem kündigen.“ Dies ist jährlich mit einer Frist von sechs Monaten möglich. Der Stadtrat sah das allerdings anders. Es gab lediglich zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen. Bemerkenswert: Auch Bürgermeister Spiske hat sich bei der Vorlage letztlich enthalten.

Von Linda Polenz