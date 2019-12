Lebendiger Adventskalender – Basteln und Träumen

Markranstädt

Der Lebendige Adventskalender geht in die Zielgerade. Noch bis zum 24. Dezember öffnet jeden Tag ein anderes Unternehmen, ein Verein oder eine Institution das Türchen für Markranstädter und Gäste.

Holzspielzeugmacher öffnet Türen

Am Wochenende war es Bauer Munkelt, am Mittwoch ist es die Allianz: Alljährlich in der Vorweihnachtszeit verwandelt sich Markranstädt in einen großen Adventskalender. Jeden Tag gibt es an einer Stelle ein weihnachtliches Angebot. Am Mittwoch können von 15 bis 18 Uhr Weihnachtsfiguren in der Allianz Hauptvertretung gebastelt werden. Am Freitag öffnet der Holzspielzeugmacher in Frankenheim seine Türen, von 15 bis 19 Uhr können kleine Weihnachtsgeschenke hergestellt werden.

Sonnabend geht’s auf die „Kleine Farm“

Zum Endspurt am Wochenende lädt die „Kleine Farm“ des Vereins Richtungswechsel Groß und Klein ein. Von 15 bis 18 Uhr können Tiere gestreichelt werden, es gibt Stockbrot und Punsch. Am Sonntag gibt es von 15 bis 17 Uhr im Rathaus eine kleine Weihnachtsgeschichte aus Skandinavien zu erleben. Am Montag zeigt die Kirchgemeinde Schkeitbar um 16 Uhr einen Überraschungsfilm.

Von Linda Polenz