Lebendiger Adventskalender in Markranstädt

Markranstädt

Unter dem Motto „Tritt ein und sei willkommen“ startet am Sonntag wieder der Lebendige Adventskalender in Markranstädt. Jeden Tag öffnet ein anderes Unternehmen oder eine Institution ihr Türchen und lädt alle Markranstädter ein.

Die Eröffnung des Kalenders findet am Sonntag von 19.30 bis 20.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche statt. Bei einer Adventsmeditation sollen die Besucher mit Ruhe und Besinnlichkeit auf die weihnachtliche Zeit eingestimmt werden. Tags darauf lädt der Kinderfestverein von 17 bis 19 Uhr zu Stockbrot und kleinen Überraschungen ans Adventsfeuer in die Ziegelstraße 12.

Am 4. Dezember öffnet das Erzgebirgische Dekostübchen in der Hordisstraße von 9 bis 19 Uhr sein Türchen. Besucher können einen von fünf Wichteln zum fünften Geburtstag des Ladens gewinnen. Zum Nikolaustag lädt dann die LAV alle interessierten Markranstädter ein, in die Welt der Technik abzutauchen oder Weihnachtsgeschenke bei Plätzchenduft zu basteln.

Am 7. Dezember öffnet Weihnachtsmarkt in Markranstädt

Ein besonderes Highlight steht am 7. Dezember bevor: Der alljährliche Markranstädter Weihnachtsmarkt wird um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet. Am zweiten Advent können sich Interessierte dann auf dem Generationenhof in Lindennaundorf in verschiedenen Angeboten ausprobieren. Los geht es um 13 Uhr.

Neben der Volksbank, in deren Räumen Jung und Alt am 10. Dezember von 14 bis 18 Uhr basteln können, und dem Küchenhaus am Markt, wo am Tag darauf von 15 bis 18 Uhr Plätzchen gebacken werden können, ist auch das Mehrgenerationenhaus in diesem Jahr wieder dabei. Am 12. Dezember gibt es von 15 bis 18 Uhr ein weihnachtliches Programm mit Basteleien und dem Film „Winter in Svinemünde“.

Weiterer Teilnehmer des Lebendigen Adventskalenders ist der Töpferhof von Ulrike Rost in Schkölen, hier können Besucher am 13. Dezember von 16 bis 18 Uhr eine Glocke selbst bemalen. Wer den Advent auf dem Bauernhof erleben möchte, ist am dritten Advent im Landwirtschaftsbetrieb Munkelt in Seebenisch richtig. Neben Schaumelken und Ponyreiten steht auch ausgiebiges Kälberkuscheln auf dem Programm. Am 20. Dezember öffnet dann der Holzspielzeugmacher Liebe in Frankenheim seine Türen.

Den Lebendigen Adventskalender gibt es seit 2014 alljährlich in Markranstädt. Er ist eine Gemeinschaftsinitiative von Stadtverwaltung und Akteuren vor Ort.

Von Linda Polenz