Markranstädt

Die Heizungs- und Trinkwasseranlage in der Markranstädter Kindertagesstätte Marienheim „ Storchennest“ wird saniert. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Grund dafür ist der immer wieder auftretende Legionellen-Befall in der Einrichtung.

Maßnahme wird wegen Schließzeit langfristig geplant

„Wenn es so dramatisch ist, warum ziehen wir die Maßnahme dann nicht vor?“, fragte die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Markranstädt, Kirsten Geppert. Eine akute Gefahr für die Kinder bestehe nicht, machte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) deutlich. „Wir haben alle Maßnahmen getroffen, die Legionellen fernzuhalten und haben die Lage im Griff“, sagte er. „Allerdings sind die Maßnahmen keine Dauerlösung, weshalb wir nun die Sanierung in Angriff nehmen wollen.“ Zudem sei es eine größere Investition, die nicht während des Kita-Betriebes realisiert werden könne, ergänzte die Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU). „Wir möchten das langfristig ein Jahr im Voraus planen, damit die Eltern sich auf die Schließzeit besser einstellen können.“ Eine Auslagerung der Kita sei ebenfalls nicht so einfach realisierbar. Das ist bereits bei den Plänen zur Erweiterung der Grundschule deutlich geworden – weil Räume fehlen, werden die Schüler nun den eigentlich fürs Gymnasium gebauten Ergänzungsbau nutzen.

Sanierung kostet etwa 75.000 Euro

Insgesamt soll die Sanierung etwa 75 000 Euro kosten. Bereits im März 2018 hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig die Trinkwasserqualität kontrolliert und an den verschiedenen Warmwasserstellen Legionellen nachgewiesen, die den Toleranzwert wesentlich überschritten. Danach habe die Stadt die Lage mittels thermischer Desinfektion, Temperaturkontrolle und weiteren Maßnahmen in den Griff bekommen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Es sei aber immer klar gewesen, dass das nur eine Übergangslösung ist.

Von Linda Polenz