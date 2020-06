Markranstädt/Leipzig

Brutale Attacke wegen eines Streits um Müll am Kulkwitzer See: In Markranstädt sind am Wochenende zwei Angler mit Pfefferspray und Schlagstöcken angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage der LVZ mitteilte, eskalierte in der Nacht zu Samstag eine Auseinandersetzung um liegengelassenen Abfall an dem beliebten Gewässer westlich von Leipzig.

Die Angler hätten gegen 23 Uhr am Westufer des Sees im Bereich Karlstraße eine Gruppe Jugendliche darauf hingewiesen, ihre Hinterlassenschaften mitzunehmen. Daraufhin kam es zum Streit, wie Polizeisprecher Philipp Jurke berichtete. Die Jugendlichen hätten die Angler beleidigt, attackiert und dabei weitere Verstärkung gerufen. „Es wurden Glasflaschen geworfen und auch Pfefferspray gesprüht“, berichtet Jurke.

Mindestens zwei Verletzte

Mindestens zwei 34 und 32 Jahre alte Angler wurden verletzt. Die Täter konnten flüchten. Bislang sei keiner der Angreifer ermittelt worden, so Jurke. Eine nähere Täterbeschreibung liegt bislang noch nicht vor. Nach Vor-Ort-Berichten soll es sich bei den Angreifern um eine Gruppe von rund 15 Personen gehandelt haben. Dies konnte die Polizei bislang nicht bestätigen. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

