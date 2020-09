Livestream: Markranstädts OBM-Kandidaten dikutieren im Wahlforum

Markranstädt

Am Sonntag wird in Markranstädt gewählt. Drei Kandidaten gibt es für das Amt des Bürgermeisters: Der bisherige, Jens Spiske (parteilos) möchte sein Amt fortführen; Nadine Stitterich (parteilos), Juristin und Marketingbeauftragte des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig, möchte ihn beerben und wird von den Grünen unterstützt; Peter Bär ( CDU), Betriebswirt, setzte sich im parteiinternen Rennen durch und strebt ebenfalls das Bürgermeister-Amt an.

Die LVZ befragt heute alle Kandidaten bei einem Wahlforum, das coronabedingt live im Internet ab 19 Uhr auf der Facebook-Seite der LVZ zu sehen ist.

LVZ-Wahlform zur Bürgermeisterwahl in Markranstädt. Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Dienstag, 15. September 2020

Von LVZ