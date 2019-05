Markranstädt

In Markranstädt treten zur Stadtratswahl am Sonntag 58 Kandidaten auf sieben Listen an. Zu vergeben sind 22 Sitze. Die LVZ hat in Vorbereitung auf die Wahl an alle Parteien und Vereinigungen, die zugelassen wurden, die Frage gestellt, warum die Markranstädter ausgerechnet sie wählen sollen. Wer die Frage beantwortet, war ihnen freigestellt.

Michael Unverricht, CDU: Die Weiterentwicklung unserer Infrastruktur bei Kinderbetreuung, Schulen und Freizeiteinrichtung ist für uns selbstverständlich, ebenso wie Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit. Wir wollen, dass jedes Kind einen Krippenplatz bekommt. Die Ansiedlung eines Kinderarztes liegt uns am Herzen. Der Digitalpakt Schule soll zügig umgesetzt werden, um die moderne Ausstattung unserer Schulen voranzubringen. Unsere Ortswehren wollen wir erhalten. Sie sind wichtig für den Brandschutz und die Lebendigkeit unserer Ortsteile. Deshalb müssen wir klug den Investitionsstau aufarbeiten und die Technik modernisieren. Für unsere Ortschaften ist das Thema Breitband von hoher Bedeutung. Hier wollen wir endlich vorankommen. Wir wollen in das Grabensystem investieren, um den Hochwasserschutz sicherzustellen, und Feldwege als Radwege ertüchtigen. Beim Stadtbad setzen wir uns für ein zukunftsträchtiges Sanierungskonzept ein. Damit wir uns das alles auch leisten können, müssen wir unsere Wirtschaft weiter unterstützen und fördern, besonders die Ansiedlung neuer Unternehmen. Nur mit einer stabilen Finanzausstattung ist das alles und mehr möglich. Perspektivisch müssen die Gemeinschaftsunterkunft geschlossen und eine Nachnutzung im Einklang mit den Interessen der Stadt entwickelt werden.

Kirsten Geppert, Freie Wähler Markranstädt: Wir, die Freien Wähler Markranstädt, kandidieren zum zweiten Mal für den Stadtrat. Unsere Kandidaten kommen aus der Mitte unserer Bürgerschaft. Ohne Parteibuch und weltanschauliche Zwänge interessiert uns nur eins: das Wohl unserer Kommune und derer Bürgerinnen und Bürger. Seit unserem Einzug in den Stadtrat 2014 wird wieder über Fraktionsgrenzen hinweg zum Wohle unserer Stadt sach- und lösungsorientiert gearbeitet.

Unser Ziel ist, dass sich Markranstädt wirtschaftlich, touristisch und kulturell weiter so gut entwickelt, wie in den vergangenen fünf Jahren. Ordnung und Sicherheit dürfen dabei nicht vernachlässigt werden. Solide Haushaltsführung und Entschuldung sind weiterhin notwendig, damit Markranstädt auch in den nächsten Jahren eine lebenswerte Stadt am „Kulki“ bleibt.

Uwe Gutzeit, Die Linke: Die Linke Markranstädt steht für soziale und gerechte Politik. Sieben Stadtratskandidaten vereinen kommunalpolitische Erfahrung mit Kreativität und neuen Ideen, Sachkunde und Realismus des Machbaren mit politischen Idealen, Veränderungswillen und Streitbarkeit. Meine kommunalpolitischen Akzente aus unserem Programm sind: Mitspracherecht, Bürgerhaushalt, Einwohnerversammlungen, bezahlbarer ÖPNV, Einführung eines Sozialtickets, Barrierefreiheit, bezahlbare Mieten, Sozialer Wohnungsbau mit Lebensqualität und ausreichend Grün, einkommensunabhängige Bildung für jeden, kleine Schulklassen, neue Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, Breitbandnetz und schnelles Internet. Wir treten ein für: Grundsicherung ohne Sanktionen, Freizügigkeit für Sozialleistungsempfänger, Sicherheit für alle Bürger ohne politischen Missbrauch oder militärische Aufrüstung der Polizei, Datenschutz, Volksentscheide auf Bundesebene, Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz, Trennung von Staat und Kirche, Erstellung einer Verfassung für Deutschland.

Frank Helge Meißner, SPD: Es ist die Mischung, die den Erfolg macht! Eine Mischung aus langjähriger Stadtratserfahrung und jugendlicher Innovation, aus Frauen und Männern mit unterschiedlichen Berufs- und Lebenserfahrungen. Und einem, was uns eint und antreibt: Die Liebe zu unserer Heimatstadt und zu ihren Ortsteilen! Es ist etwas Besonderes für uns, die Geschicke unserer Stadt mit ihren vielen Facetten auch weiterhin mit zu gestalten und mit bestimmen zu dürfen. Wir wollen eine Stadt mitgestalten, in der es sich zu leben lohnt und das auch erschwinglich bleibt, das ehrenamtliches Engagement der Vereine und Feuerwehren durch den Stadtrat unterstützt wird und der Stadtpark und das Erholungsgebiet See erhalten bleiben. Wir kennen die Feuerwehrgerätehäuser, das Rathaus und so manches Vereinsheim auch von innen und wir haben das Ohr an der Masse. Reden Sie auch weiterhin mit uns. Wir arbeiten gerne mit Ihnen – für Sie und für diese Stadt. Herzlich und ehrenamtlich.

Marco Müller, Bürger für Markranstädt: Weil wir eine freie, faire, parteilose Liste ohne politisches Gremium sind. Wir bürgerliche Interessen bündeln und diese unter Einbeziehung von regionalen, sozialen, sachlichen und demokratischen Aspekten in die Entwicklung von Markranstädt einbringen. Das alles um die Eigenständigkeit von Markranstädt weiter zu sichern. Wir stehen für eine starke Kommune, z.B. Schaffung eines umfassenden Online-Rathauses und Glasfaser bis in die Wohnung. Auch stehen wir für die Sicherung der Standards in Kitas, bessere Vorbereitung der Schüler auf die digitale Welt und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unser Ziel ist die Stärkung und Herausstellung der lokalen Identität Markranstädts und deren Ortschaften und Ortsteilen, z.B. durch Förderung die individuellen Stärken bei Kultur, Sport, Infrastruktur, Jugend und Senioren herauszuarbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Heimatpflege und Entwicklung für die Menschen vor Ort. Für ein starkes und unabhängiges Markranstädt und eine lebendige Stadt!

Edgar Naujok, AFD: Zu den Kernaufgaben von Staat und Kommune gehört, den Bürgern ein Mindestmaß an öffentlicher Sicherheit zu gewährleisten. Hier werden wir die Beschwerden von Anliegern rund um die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises im ehemaligen Hotel Gutenberg ernster nehmen, als Stadt und Landkreis dies bisher getan haben. Dieses werden wir auch im Kreistag tun und dieses betrifft auch Baumängel am Gebäude. Als sehr wohlhabende Stadt kann Markranstädt auch einen eigenen Beitrag für das Sicherheitsgefühl seiner Bürger leisten. Wir werden, auch über den Kreistag, die Haltestellensituation für Busse in Priesteblich thematisieren. Die Bemühungen der Stadtverwaltung um Gewerbeansiedlungen im Ort werden wir mit kon-struktiver Kritik begleiten. Dies betrifft sowohl das groß angekündigte „Protonentherapiezentrum“ als auch chinesische Stahlgießer.

Tommy Penk, B90/ Die Grünen: Wenn Ihnen die Themen Radverkehr, eine naturnahe Nutzung des Kulkis und eine nachhaltige, barrierefreie Stadtentwicklung wichtig sind, dann sind Sie bei mir an der richtigen Stelle. Als junger Vater einer Tochter liegen mir natürlich auch eine hochwertige Kinderbetreuung, die Förderung von Vereinen und eine kostenfreie Bibliotheksnutzung für Kinder und Jugendliche am Herzen. Markranstädt bekommt als wachsende Stadt zunehmend Probleme durch Lärm und dem vermehrten Verkehrsaufkommen. Durch meinen Einsatz für sichere und barrierefreie Fuß- und Radwege, die Förderung des Nahverkehrs, insbesondere der Taktung der Bahn, und die Beschränkung des Schwerlastverkehrs möchte ich Alternativen aufzeigen, die die Lebensqualität in Markranstädt verbessern. Dazu tragen auch mehr Grünflächen und Bäume in unserer Stadt bei. Mit mir bekommen Sie frischen Wind und einen engagierten Bürger und Nachbarn in den Stadtrat und Kreistag. Ich bitte daher um Ihr Vertrauen und Ihre sechs Stimmen.

Von Linda Polenz