Markranstädt

So schnell kann man in Vergessenheit geraten: Nach der Sitzung des Markranstädter Ältestenrates am Dienstagabend musste AfD-Fraktionschef Bodo Walther nochmal auf Toilette. Er nahm also seinen Rucksack und seine Jacke und verzog sich aufs stille Örtchen. Die anderen Teilnehmer einschließlich Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) und Erster Beigeordneter Beate Lehmann (CDU) hatten allerdings offenbar keinen größeren Redebedarf nach der Sitzung, so dass sie das Rathaus flugs verließen.

Richterin soll beim Ausbruch helfen

Zum Leidwesen von Walther, der aus der Toilette in ein menschenleeres Rathaus kam. Und eines, dessen Türen nun verschlossen waren. Nach kurzem Nachdenken, was jetzt am besten zu tun ist, fiel Walther ein, dass er die Nummer von Stadträtin und Richterin Birgit Riedel (CDU) gespeichert hat. Ganz nach dem Motto: Jemand, der Leute hinter Gitter bringen kann, kann vielleicht auch beim Ausbruch helfen. „Einen Schlüssel zum Rathaus habe ich natürlich auch nicht“, sagt Riedel tags drauf schmunzelnd. Aber immerhin Kontakte.

Ausreichend Getränke vorhanden

Am Ende informierte CDU-Stadtratskollege Michael Unverricht die Bürgermeisterin über den unerwarteten, nächtlichen Gast im Rathaus. Stitterich wiederum düste stehenden Fußes mit ihrem Mercedes Benz aus Frankenheim zurück zum Rathaus – um Walther aus ihrer Markranstädter Festung zu befreien. Nach LVZ-Informationen sollen Getränke in ausreichender Menge vorhanden gewesen sein. „Ob der Sekt noch immer im Kühlschrank steht, verrate ich Ihnen aber nicht“, sagte Walther auf Nachfrage. Auf jeden Fall gebe es Schlimmeres, als im Rathaus eingesperrt zu sein.

Von Linda Polenz