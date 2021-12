Markranstädt: Alle Jahre wieder märchenhafter Glanz in Quesitz

Markranstädt

Für André Engelhard und Wolfgang Bornke kam es noch nie in Frage, ihr Grundstück einfach nur mit einem Gespinst aus blinkenden Lichterketten zu überziehen. Seit rund 20 Jahren ist der Hof im Quesitzer Kirchweg zur Weihnachtszeit ein echter Hingucker. Die hier dargestellten Märchenszenen sind deshalb nicht nur beliebtes Etappenziel beim sonntäglichen Ausflug Markranstädter Familien oder Anziehungspunkt für den Spaziergang ganzer Kita-Gruppen. Auch motorisierte Passanten und sogar Busfahrer drosseln ihre Geschwindigkeit, um sich und ihren Insassen einen kurzen Blick auf die romantische Installation zu ermöglichen. In diesem Jahr ist es die lebensgroße Prinzessin, die gemeinsam mit dem auf dem Brunnenrand sitzenden Froschkönig die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht.

Mag es auch märchenhaft: André Engelhard legt an der Szene aus dem Froschkönig letzte Hand an. Quelle: André Kempner

„Selbstverständlich haben wir den Hof auch mit Lichterketten geschmückt, aber das ist eher Beiwerk“, sagt André Engelhard, der gemeinsam mit der Familie von Wolfgang Bornke auf dem Quesitzer Anwesen lebt. Neffe und Onkel verbinden nicht nur familiäre Gene, sondern auch etwas, das Engelhard „weihnachtliche Veranlagung“ nennt. Was vor mehr als 20 Jahren mit dem Schmücken einer Tanne im Vorgarten begann, ist inzwischen zu einem Hobby geworden, das keine Jahreszeiten kennt. „Schon im Frühjahr sitzen wir in der Werkstatt und brüten darüber, welches Märchen im kommenden Advent auf dem Hof inszeniert wird“, erzählt der 43-Jährige. Zwar biete das Werk der Gebrüder Grimm reichlich Ideen, aber deren Umsetzung brauche eben auch eine Kombination aus handwerklichem Geschick und Kreativität.

Aufs Rumpelstilzchen folgt der Froschkönig

„Vor einigen Jahren hatten wir die sieben Zwerge im Hof“, erinnert sich Engelhard an die Idee, sie durch Puppen darzustellen. „Da kannst du aber nicht nur ein paar Barbies hinpflanzen. Das müssen schon schöne Puppen sein, in stilechter Kleidung.“ Nachdem sich zuletzt das Rumpelstilzchen am Quesitzer Feuer auf das Kind der Königin freute, haben sich Engelhard und Bornke in diesem Jahr für den Froschkönig entschieden. Unter dem Kostüm der Prinzessin verbirgt sich eine lebensgroße Schaufensterpuppe. Im Zusammenspiel mit Brunnen, Frosch und Hintergrund sowie einer bis ins Detail abgestimmten Beleuchtung wirkt die Darstellung schon aus der Ferne wie ein dreidimensionales Bild aus Grimms Märchenbuch.

Kinder dürfen ganz nah ran

„Die Kinder wollen da natürlich ganz nah ran, deshalb steht bei uns das Hoftor in der Weihnachtszeit häufig offen“, sagt Engelhard, der gemeinsam mit seinem Onkel etwa eine Woche damit beschäftigt war, die in den Monaten zuvor hergestellte Märchenszene aufzubauen und den Hof mit Lichterketten sowie weiteren weihnachtlichen Accessoires zu schmücken. „Das Abbauen dauert genauso lange“, schildert Engelhard. Allerdings gebe es im Gegensatz zum Aufbau dafür keinen festen Termin. „Wir machen das, wenn das Wetter passt. Da kann durchaus schon mal der Februar begonnen haben“, sagt der Lagerist, dem hierbei auch seine Berufserfahrung zugute kommt. „Es wird alles sorgsam verstaut. Wer weiß, was uns fürs nächste Jahr einfällt, da könnten wir die eine oder andere Requisite vielleicht wieder gebrauchen.“

Von Rainer Küster