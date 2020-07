Markranstädt: Altes Ratsgut soll saniert werden

Markranstädt

Das Alte Ratsgut in Markranstädt wird saniert. Darauf haben sich die Stadträte nach langer Diskussion am Donnerstagabend geeinigt. Künftig sollen in dem Gebäude das Mehrgenerationenhaus (MGH), die Volkshochschule und verschiedene Ämter mit Außenstellen untergebracht werden.

Insgesamt etwa 1,2 Millionen Euro soll die Sanierung des Ratsguts kosten – und damit mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Das liege vor allem an den hohen Auflagen zum Brandschutz, erläuterte die zuständige Architektin Conny Kallenbach. Um den Anforderungen gerecht zu werden, müsse ein zweiter Fluchtweg außen am Gebäude angebracht werden. Zudem solle es eine Rampe für den barrierefreien Zugang geben. „Im Haus ist die Barrierefreiheit dann durch den Aufzug gewährleistet.“

Immobilie soll Soziokulturelles Zentrum werden

Die Stadt habe lange überlegt, was sie mit dem Alten Ratsgut machen soll, erläuterte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Wir haben uns letztlich dafür entschieden, dass wir das Gebäude behalten und zu einem Soziokulturellen Zentrum machen.“ Wenn die Kommune die Immobilie nicht saniere, bleibt sie leer, vermutete der Bürgermeister. „So aber können wir eine nachhaltige Lösung für die nächsten Jahrzehnte schaffen.“

Sie habe „ein paar Probleme“ mit dem Thema, warf Stadträtin Heike Kunzemann ( Die Linke) ein. „Die Fluchttreppe wird ja offenbar breiter als die ursprüngliche Kellertreppe. Ist das mit den Nachbarn dort abgesprochen?“, fragte sie. „Und es ist zwar schön, dass es für die Barrierefreiheit einen Aufzug in die oberen Etagen gibt, aber die Fluchtwege sind, wenn ich es richtig sehe, nicht barrierefrei, sondern Treppen.“

Bauordnungsrechtlich gibt es keine Nachbarn

Das sei tatsächlich so, antwortete Architektin Kallenbach. „Aber es gibt keine barrierefreie Entfluchtung“, sagte sie. „Dafür gibt es eine Entfluchtungszeit für das Gebäude, in der alle Menschen mit Hilfe anderer das Haus verlassen können.“ Die Nachbarn hingegen seien bauordnungsrechtlich gar keine. „Die Häuser nebenan gehören mit zum Grundstück“, sagte die Fachfrau. Demnach seien die Nachbarn genau genommen Mit-Eigentümer und daher bauordnungsrechtlich nicht relevant.

„Wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich mehr ,Aber‘ als ,Ja‘. Vielleicht sollten wir uns lieber noch ein bisschen Zeit nehmen und eine Alternative für das Mehrgenerationenhaus suchen“, schlug Kirsten Geppert, die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Markranstädt, vor. „Beim Alten Ratsgut gibt es ja nicht einmal die Möglichkeit, eine Veranstaltung draußen abzuhalten.“ Außenflächen seien quasi nicht vorhanden. Zudem fehlten Parkflächen.

Der Kita „Weißbachzwerge“ winken zusätzliche Räume

Neben einem neuen Domizil für das MGH und verschiedener anderer sozialer Einrichtungen soll mit der Sanierung des Ratsguts vor allem eins erreicht werden: Platz schaffen für die Kita „Weißbachzwerge“. Die soll sich nach dem Umzug des Mehrgenerationenhauses in dessen ursprüngliche Räume erweitern. „Wir haben derzeit einen Fehlbedarf von 40 Kita-Plätzen“, schilderte die Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU). „Wir brauchen diese Plätze zukunftsnah.“ Es gebe bereits eine Entwurfsplanung, wie der Bedarf über den Umzug des MGH abgedeckt werden kann.

„Diese Diskussion macht mich krank“, stellte Stadtrat Michael Unverricht ( CDU), der das MGH leitet. „Wir haben Leerstand ohne Ende in der Stadt – und hier die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen.“ Als alter Markranstädter gehöre das Ratsgut für ihn zur Stadt. „Wenn wir es nicht machen, macht es niemand“, sagte auch die Beigeordnete Lehmann. „Dann wird das Alte Ratsgut zu einem Schandfleck in unserer Stadt.“ Und Bürgermeister Spiske ergänzte: „Man muss sich auch mal was gönnen können.“

Die Linke lehnt das Projekt letztlich ab

Die Linke war davon nicht überzeugt. „Ich habe als Stadträtin die Aufgabe, finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden“, betonte Fraktionschefin Kunzemann. „Daher kann ich nicht zustimmen.“ Am Ende gab es zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen, der Beschluss zur Bereitstellung der Mittel für die Sanierung wurde mehrheitlich gefasst. Die Maßnahme soll zu zwei Dritteln gefördert werden.

Von Linda Polenz