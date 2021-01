Markranstädt

Erst konnte der Abriss gar nicht schnell genug gehen – nun liegt die gesamte Planung für den Umbau des Stadtbades Markranstädt auf Eis. Und wegen Corona steht auch die Umbesetzung im dazugehörigen Förderverein still.

Neuer Vorsitzender steht bereit

Nachdem John Detzner im September vergangenen Jahres seinen Rücktritt als Vorsitzender des Fördervereins Stadtbad Markranstädt erklärt hatte, wird er nun doch noch eine Weile im Amt bleiben. Damit will er die Möglichkeit einer regulären Neubesetzung des Postens gewährleisten, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen Wahl erfolgen soll. „Die war eigentlich für den 9. November geplant, was aber wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich war“, erklärt Detzner. Daher will er jetzt bis zur nächsten regulären Vorstandswahl im Amt bleiben, die turnusmäßig im ersten Quartal dieses Jahres stattfinden soll. Inzwischen habe man neue Interessierte gewonnen und mit dem ehemaligen Schwimmer Gerd Maiwald auch einen möglichen Nachfolger für den Vorsitz gefunden, teilt Detzner erfreut mit.

Förderverein nicht beteiligt

Wie berichtet, hatte Detzner im letzten Herbst unmittelbar nach dem Beschluss zum Umbau des Stadtbades seinen Rücktritt erklärt. Als Hauptgrund führte er mangelnde Kommunikation seitens der Stadtverwaltung an, die den Förderverein bei den Planungen zum Umbau des Bades ignoriert habe. Zudem kritisierten er und der Verein die beschlossene Sanierungsvariante, nach der die Wasserfläche nahezu halbiert wird und nur noch 25-Meter-Bahnen zur Verfügung stehen.

Planer wollen mehr Geld

Inzwischen ist es allerdings auch um den eigentlichen Zankapfel still geworden. Seit der Stadtrat bereits im November, nur wenige Wochen nach dem Beschluss, durch die Stadtverwaltung vom Stopp der Planungen informiert wurde, ist der offizielle Stand unverändert. Auf LVZ-Nachfrage teilt die Stadtverwaltung lediglich mit: „Derzeit werden weitere Kostensteigerungen seitens des Planungsbüros angezeigt.“ Stadträtin Birgit Riedel ( CDU) forderte bereits im November eine Sondersitzung des Stadtrates. „Diese wird noch im ersten Quartal stattfinden“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Von Rainer Küster