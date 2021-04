Markranstädt: Arztpraxen beginnen zu impfen

Markranstädt

Ab Mittwoch soll es losgehen: Wie einer der Markranstädter Hausärzte, Volker Kirschner, mitteilt, stehe ab dann Impfstoff bei ihm in der Praxis zur Verfügung. Alle Impfberechtigten, derzeit die Prioritätenstufen 1 und 2, könnten bei ihm telefonisch oder vor Ort einen Termin zum Impfen vereinbaren – jedenfalls so lange Impfstoff vorhanden ist. Geimpft werde bei ihm zunächst mit Biontech/Pfitzer, so Kirschner.

Die Bundesregierung hatte angekündigt, nach Ostern verstärkt auch die Hausarztpraxen bei den Impfungen einzubeziehen. Bereits im Februar hatte Kirschner Unverständnis darüber gezeigt, dass das nicht längst geschehen ist. „Wir impfen ja sonst auch“, sagte der 65-Jährige damals. „Aber in diesem Fall bekommen wir keinen Impfstoff.“ Das soll sich nun ändern. „Ab Mittwoch kann es voraussichtlich losgehen“, freut sich Kirschner. „Dann können wir auch denen helfen, die nicht so mobil sind.“

Von Linda Polenz