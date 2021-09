Markranstädt

Markranstädt ist dem barrierefreien Bahnhof einen Schritt näher gekommen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung einstimmig beschlossen.

Betriebskosten insgesamt 420.000 Euro

Der Vorlage ist zu entnehmen, dass auf Hinweis des Stadtrates eine Deckelung der Betriebskosten in die Vereinbarung aufgenommen wurde. Demnach sind die Kosten auf 420 000 Euro für 15 Jahre festgesetzt, das entspricht 28 000 Euro pro Jahr. Die Summe fällt ab der Inbetriebnahme an. Die ist für das Jahr 2025 geplant. Trotz der Deckelung kann es allerdings auch Erhöhungen geben. In einem entsprechenden Passus steht, dass die Vertragsparteien bei Änderung der rechtlichen Grundlage über eine Anpassung verhandeln.

Bahn will Verfügbarkeit zu 97 Prozent erreichen

Auch Bestandteil der Vorlage ist die Antwort auf die Nachfrage zur Reaktionszeit bei einer notwendigen Reparatur des Aufzugs. Die Bahn erklärt dazu, dass über das Meldesystem jede Störung sofort gemeldet werde. Meldungen, die bis 15 Uhr eingehen, würden noch am selben Tag abgearbeitet. „Das Ziel der Deutschen Bahn ist eine Verfügbarkeit der Anlagen für die Reisenden von 97 Prozent zu erreichen, was wir im vergangenen Jahr auch geschafft haben.“

Von Linda Polenz