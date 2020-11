Markranstädt: Bürgermeister sagt „Au revoir“

Markranstädt

Am Freitag hat der Markranstädter Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) seinen letzten Arbeitstag, ab Montag übernimmt seine Nachfolgerin Nadine Stitterich (parteilos). Im Abschiedsinterview mit der LVZ blickt Spiske auf die Zeit als Bürgermeister zurück.

Herr Spiske, wie geht’s Ihnen heute? Sind Sie ein bisschen wehmütig?

War ich am Montag, als ich mich von meinen engsten Mitarbeitern, also den Fachbereichsleitern und dem Sekretariat, verabschiedet habe. Mittlerweile ist es so, dass ich auch vom Kopf her sage: Okay, es ist jetzt vorbei. Der Wechsel war in meinem Leben ohnehin ein beständiger Faktor. Ich habe bei der Bundeswehr gefühlt alle zwei Jahre die Dienststelle gewechselt, da sollte ich mich dran gewöhnt haben.

Dagegen war ihre jetzige Dienstzeit als Bürgermeister mit sieben Jahren ja richtig lange...

Das ist das Ding. Mit sieben Jahren war das meine längste Verwendung auf einem Dienstposten, wie es in der Bundeswehr-Sprache so schön heißt. Das ist schon was anderes. Und die Zusammenarbeit war auch eine viel intensivere, als ich es zuvor erlebt habe.

Kein Bürgermeister bisher zweimal von Bürgern gewählt

Was war am Wahltag das schlimmste für Sie?

Dass ich verloren habe, war schon auch nicht einfach, aber das ist eben Demokratie. Nicht so richtig zu wissen, warum, ist viel schlimmer. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür. Es gab keine Skandale, es gab keine Missgriffe, es geht der Stadt besser als vor sieben Jahren. Aber es ist auch müßig darüber nachzudenken, der Wähler hat es so entschieden und er wird auch wissen, warum.

Na das hat ja in Markranstädt eine gewisse Tradition. Keiner der bisherigen Bürgermeister seit 1990 ist zweimal von den Bürgern gewählt worden.

Das stimmt. Mir macht aber vor allem die niedrige Wahlbeteiligung bei dieser Wahl und die damit verbundene Politikverdrossenheit wirklich Sorge. Insbesondere, weil ich ein kleines Kind habe, was in einem Land aufwächst, von dem ich bis heute nicht weiß, wo es sich hin entwickelt. Ich frage mich, was da noch auf uns zukommt.

Erste große Entscheidung in Erinnerung geblieben

Was ist der größte Vorteil für Sie, nicht wiedergewählt worden zu sein?

Die Zeit, die ich künftig mit meiner kleinen Familie habe. Meine großen Töchter haben im Prinzip nichts von ihrem Vater gehabt. Als sie klein waren, war ich in Afghanistan, dann hatte ich zehn Jahre mit diesem Trauma zu kämpfen – und dann kam schon die Bürgermeisterzeit. Wenn ich jetzt zur Bundeswehr zurückkehre, habe ich geregelte Arbeitszeiten.

Gibt es ein Erlebnis der vergangenen sieben Jahre, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Gleich zu Beginn meiner Amtszeit musste ich eine Investition der Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft ins Kaiserliche Postamt genehmigen. Da ging es um fünf Millionen Euro. Unvorstellbar damals für mich. Da habe ich gemerkt, welche Tragweite dieses Amt haben kann. Am Ende war es gut angelegtes Geld.

„Weniger Angst vor Menschen als vorher“

Und worauf sind Sie besonders stolz?

Die Kita am Stadtbad. Das Projekt habe ich konsequent durchgezogen. Und darauf, dass sich die Ranstädter Mark so gut entwickelt hat und es mir damals gelungen ist, das Areal zu kaufen. Das Gelände lag ja 20 Jahre vorher brach.

Was haben Sie gelernt in den vergangenen sieben Jahren?

Dass Entscheidungen auch mal zügig getroffen werden müssen, also für meine Verhältnisse. Das war vorher nicht mein Ding, weil ich lieber alles gründlich abwäge. Und ich habe deutlich an Selbstvertrauen gewonnen und habe weniger Angst vor Menschen, als vorher.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Menschen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe. Ich habe jedem ein paar persönliche Zeilen aufgeschrieben. Die kamen alle von Herzen.

Künftig Zeit, alte Autos zu restaurieren

Haben Sie ein Hobby, um das Sie sich jetzt wieder intensiver kümmern können?

Ja, meine Autos. Mit meinem Trabant bin ich fast fertig. Und in der Garage steht seit sechs Jahren noch ein Fahrzeug mit Wankelmotor.

Was geben Sie Ihrer Amtsnachfolgerin mit auf den Weg?

Ich wünsche ihr, dass sie dieses Amt nicht unterschätzt, und eine stabile Familie, die sie über die sieben Jahre trägt.

„Markranstädter schätzen und lieben gelernt“

Und was möchten Sie den Markranstädtern noch sagen?

Es war mir eine Ehre, in dieser Stadt Bürgermeister gewesen zu sein. Ich habe die Markranstädter schätzen und lieben gelernt, auch wenn sie nicht immer einfach waren. Ich bin dankbar, dass ich die Stadt so intensiv kennenlernen durfte. Au revoir!

Von Linda Polenz