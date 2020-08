Markranstädt

Der Erhalt historischer Bausubstanz ist in Markranstädt nicht gerade ein Merkmal, mit dem die Stadt glänzen kann. Viele alte, markante Gebäude sind in den letzten 30 Jahren aus dem Stadtbild verschwunden. Erst vor wenigen Tagen wurde der Abriss eines der ältesten Häuser der Stadt in der Lützner Straße bekanntgegeben (die LVZ berichtete). Da fällt ein Projekt wie die Sanierung der Villa an der Ecke Eisenbahnstraße/ Parkstraße umso mehr auf. Das geht jetzt auf die Zielgerade und hinter dem Baugerüst ist bereits ein wahres Schmuckstück zu erkennen.

Prächtige Villa mit Spitzname

Das Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude ist in Markranstädt unter dem Begriff „ Bürgermeistervilla“ bekannt. Die Bezeichnung stammt aus der Zeit zwischen 1902 und 1908, als der damalige Bürgermeister Rudolf Ott mit seiner Familie das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Haus bewohnte.

Aufwändige Sanieung: Müslüm Kirik unterm Dach der Villa. Quelle: Kempner

Nach einer wechselvollen Geschichte stand die Villa zuletzt jahrzehntelang leer, bevor sie 2017 in Michael Raudszus und Müslüm Kirik neue Eigentümer fand. „Keinen Augenblick zu spät“, erinnert sich Raudszus. „Noch ein Jahr und das Gebäude wäre nicht mehr zu retten gewesen.“ Trotzdem habe das Vorhaben noch lange auf Messers Schneide gestanden, sagt der Hamburger Altbau-Sanierer. „Wir haben beim Landratsamt sofort den Bauantrag eingereicht, aber es hat zwei Jahre gedauert, bis er nach unzähligen Änderungsforderungen endlich genehmigt war.“ So konnte im Mai letzten Jahres mit der Sanierung des Einzeldenkmals begonnen werden.

An der Rückseite sind die Gerüste bereits gefallen. Quelle: Andre Kempner

Altbausanierung immer Wundertüte

Allerdings habe die Statik in der Zwischenzeit so stark gelitten, dass zunächst reihenweise Träger ausgetauscht werden mussten, um die Stabilität des Gebäudes wiederherzustellen, sagt Müslüm Kirik. Der Bauunternehmer ist seit 30 Jahren in Leipzig aktiv und konnte dabei auf einschlägige Erfahrungen zurückgreifen. Er weiß auch, dass „eine Altbausanierung immer eine Wundertüte ist und hinter jeder Mauer Überraschungen lauern können“.

Sechs Wohnungen entstanden in der Villa, deren Pläne Kirik hier zeigt. Quelle: Kempner

Vier Maisonette-Wohnungen

Jetzt befindet sich das Projekt in der Endphase. Das Dach ist gedeckt, das Türmchen hat eine neue Haube und unter dem Gerüst strahlt schon die neue Fassade. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Insgesamt sollen auf den 650 Quadratmetern Fläche sechs Wohnungen entstehen. „Vier davon sind Maisonette-Wohnungen, je zwei im Obergeschoss und im Souterrain mit Erdgeschoss“, erklärt Raudszus. Die oberen Maisonetten würden sogar über Dachterrassen und Lounge verfügen.

Rund 1,3 Millionen Euro haben Raudszus und Kirik mit ihrer „Eisenbahnstraße 1a Markranstädt GbR“ in die Sanierung investiert. Wenn in wenigen Tagen das Gerüst fällt, wird das Markranstädter Stadtbild einen bauhistorischen Hingucker mehr bieten. Die Fertigstellung ist im Oktober geplant.

Von Rainer Küster