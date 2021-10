Markranstädt: CDU-Fraktion hält an Bürgerentscheid zum Stadtbad fest

Markranstädt

Die CDU-Fraktion im Markranstädter Stadtrat hat sich in einem offenen Brief erneut zur Zukunft des Stadtbades geäußert. Demnach sieht die Fraktion den Erhalt und die Sanierung des Bades als „sehr wünschenswert“ an.

Antrag bleibt liegen

„Bereits im Februar 2021 stellte die Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt einen Antrag, welcher eine Variantenbetrachtung zum Stadtbad begehrte“, heißt es in dem zweiseitigen Brief. Insbesondere die Variante einer Schwimmhalle sollte dabei von allen Seiten beleuchtet werden. „Dieser Antrag wurde sieben Monate lang durch die Bürgermeisterin nicht behandelt und nicht in den Stadtrat geführt“, monierte Fraktionschef Volker Kirschner. „Dieser hätte vor der Beschlussfassung zu neuen Planungszielen behandelt werden müssen.“ Eine Halle könne – anders als ein Freibad – ganzjährig auch von Vereinen, Ergo- und Physiotherapeuten genutzt werden und generiere so auch mehr Einnahmen. „Es sollte mit unserem Antrag Klarheit darüber geschaffen werden, welches Schwimmbadprojekt langfristig günstiger für die Stadt ist“, betonte Kirschner.

Sanierung kostet deutlich mehr

Auch die zu erwartenden Sanierungskosten des Stadtbades spielen in dem offenen Brief eine Rolle. „Die prognostizierten Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro mussten inzwischen auf einen Betrag von mehr als fünf Millionen Euro angehoben werden“, heißt es. Eine weitere Steigerung sei zu erwarten. Zudem sei unsicher, ob die Fördergelder in Höhe von einer Million Euro überhaupt generiert werden können. Hinzu komme pro einer Million Euro Investition eine jährliche Abschreibung in Höhe von 33 000 Euro – denen nur geringe Einnahmen gegenüberstünden. „Das reduziert in den nächsten 30 Jahren den Spielraum für kulturelle, soziale und sonstige Leistungen der Stadt“, so die Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt. „Wir werden den Antrag zur Einberufung eines Bürgerentscheides zur Sanierung des Stadtbades einbringen und rufen alle Markranstädter zur aktiven Mitbestimmung auf.“

Von Linda Polenz