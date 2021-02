Markranstädt

Im Streit um die Hausmeisterstelle bei der Feuerwehr Markranstädt hat sich nun die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Im Stadtrat hatte der stellvertretende Ortswehrleiter von Gärnitz, Michael Bloyl, in einem Statement „im Namen aller Kameraden“ den Stadträten unter anderem mangelnde Kommunikation mit der Feuerwehr vorgeworfen.

CDU weist Kritik zurück

„Das möchten wir zurückweisen“, erklärt CDU-Fraktionschef Volker Kirschner in einem offenen Brief. „Themen des Brandschutzes haben wir immer mit hoher Priorität bearbeitet.“ Das gelte unter anderem für ständige Investitionen in den Fahrzeugpark, die persönliche Schutzausrüstung oder in die Gebäude. „Wir achten ständig darauf, dass sich die Bedingungen für unsere Einsatzkräfte verbessern“, so Kirschner. „Die Emotionen bezüglich der ’Hausmeisterstelle’ schlagen hoch und waren offenbar die Ursache dafür, dass Sie das Große und Ganze aus dem Blick verloren haben“, richtet er sich an die Kameraden. „Wir Stadträte und Sie als Kameraden unserer Wehren sitzen im gleichen Boot. Wir sind gemeinsam ehrenamtlich für unsere Stadt tätig. Bitte reflektieren Sie das noch einmal in Ruhe.“

Stadtrat nicht für Stellenausschreibung zuständig

Zumal der Stadtrat nicht für die Stellenausschreibung und deren Ausfüllen verantwortlich sei. Das sei die Verwaltung. Daher rät Kirschner den Kameraden: „Bitte richten Sie Ihre Kritik ans Rathaus. Wir sind die falschen Adressaten.“ Und er stellt klar: „Ungeachtet der vorgenannten Irritationen versichern wir Ihnen unsere Unterstützung und Wertschätzung.“

Von Linda Polenz