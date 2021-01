Markranstädt: CDU will Auszeichnung für Stadthistorikerin

Markranstädt

Die Markranstädterin Hanna Kämmer soll das Ehrenbürgerrecht der Stadt bekommen. Einen entsprechenden Antrag hat der CDU-Stadtverband Markranstädt am Montag an Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) geschickt. Beschließen muss das am Ende der Stadtrat.

„Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung der Stadt Markranstädt“, heißt es in dem Antrag. Es werde an Bürger verliehen, die mindestens zehn Jahre in der Stadt wohnen und sich in dieser Zeit in besonders herausragender Weise um die Entwicklung der Kommune oder um das Wohl ihrer Bürger verdient gemacht haben. Hanna Kämmer bringe sich bereits seit 1992 aktiv als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Büro für Stadtgeschichte ein, so die CDU. „Geht es um die Wahrung der Markranstädter Stadtgeschichte, geht kein Weg an ihr vorbei.“

Letzte Ehrung ist lange her

Gemeinsam mit Günther Kluge hatte Hanna Kämmer ein Buch mit detaillierten Informationen zur Geschichte der Stadt am See zusammengestellt. „Es ist bis heute eines der wenigen Werke, welches ein so kompaktes Wissen über Markranstädt präsentiert“, so CDU-Stadtverbandschef Michael Unverricht. „Wir dürfen dankbar für sie und ihr Engagement sein. Es ist beispielgebend und kann gar nicht genug wertgeschätzt werden. Wir wollen Hanna Kämmer unseren Respekt zollen und bitten unserem Antrag zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts zu entsprechen.“

Das letzte Mal wurde das Ehrenbürgerrecht im Jahr 2000 an Hanna Kämmers langjährigen Mitstreiter Günther Kluge verliehen.

Von Linda Polenz