Markranstädt: Diskussionen um Kita-Interim

Markranstädt

Das Thema Kita-Interim in Markranstädt beschäftigte erneut den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Wie berichtet, wurde auf Antrag der CDU-Fraktion im Dezember beschlossen, dass auf dem Gelände der Kita am Bad ein Interim aus Containern geschaffen werden soll. Das Projekt entwickeln soll die stadteigene Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft (MBWV). Im September soll das Interim stehen, ansonsten können die Bedarfe an Kitaplätzen nicht mehr gedeckt werden. Die Stadträte sollten nun beschließen, dass Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) einen Vertrag mit der MBWV abschließen darf und insgesamt 230 000 Euro für Planungs- und Erschließungskosten sowie Honorare und Mietaufwendungen gezahlt werden.

CDU beantragt, finanzielle Mittel zu streichen

„Wir haben hier einen Antrag vorliegen, der in den Ausschüssen nicht vorberaten werden konnte“, erklärte CDU-Stadträtin Birgit Riedel. „Die Beschlussvorlage kam erst mit der Tagesordnung des Stadtrates.“ Deshalb beantrage sie, zwar die Bevollmächtigung zur Unterzeichnung des Projektentwicklungsvertrages zu beschließen, nicht aber die finanziellen Mittel. „Der vorgefertigte Entwurf des Vertrages liegt seit Ende Dezember bei der Bürgermeisterin“, sagte CDU-Fraktionschef Volker Kirschner, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der MBWV ist. Am 9. Februar sei die nächste Aufsichtsratssitzung, da wolle man sich mit dem Entwurf beschäftigen. „Allerdings muss man dazu sagen, dass die MBWV eigentlich kein Bauträger für eine Kita ist.“

Anzeige

Wohnungsgesellschaft ist wegen Dringlichkeit eingesprungen

Das bestätigte auf Nachfrage der LVZ auch Geschäftsführer Frank Sparschuh. „Ich habe mich im November wegen der Dringlichkeit bereit erklärt, dass die MBWV das Kita-Interimsprojekt macht“, sagte er. Eigentlich baut und verwaltet das stadteigene Unternehmen Wohnungen. Wie die Bürgermeisterin im Stadtrat mitteilte, habe es ein Gespräch zwischen ihr und Sparschuh gegeben. Am Freitag erklärte sie auf Nachfrage der LVZ, dass der Projektentwicklungsvertrag zwischenzeitlich von ihr unterschrieben worden sei. Das allerdings bestätigte Sparschuh nicht. „Ich habe keinen neuen Stand, es gibt nichts Neues“, sagte er auf Nachfrage.

Stadträte befürchten Standort-Vorentscheidung

Diskussionen gab es im Stadtrat vor allem um die Frage, wie es mit dem Standort weitergeht. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Fundament an dieser Stelle über das Interim hinaus bestehen bleibt“, erklärte Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). „Das ist ja unser Grundstück.“ Das alarmierte Linken-Fraktionschefin Heike Kunzemann. „Das heißt, wir treffen hier schon eine Vorentscheidung für den Standort einer neuen Kita“, sagte sie. Aus ihrer Sicht sei die Beschlussvorlage insgesamt keine Grundlage für eine Entscheidung. „Da muss die Stadtverwaltung einfach mehr liefern.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Grünen-Stadtrat Tommy Penk hatte sich mehr Unterlagen gewünscht. „Aus meiner Sicht sollten wir vor dem Setzen des Fundaments überlegen, was wir später mit der Fläche vorhaben.“ So langsam wird allerdings die Zeit knapp. Wie die Bürgermeisterin auf Anfrage mitteilte, brauche es nach Auftragserteilung zwischen sieben und acht Monaten, bis die Container stehen. Am Ende stimmte der Stadtrat für den CDU-Antrag. Die Kosten für das Interim bleiben also weiterhin offen.

Von Linda Polenz