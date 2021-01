Markranstädt

Derzeit ist das Wetter wenig badefreundlich, bei Ab-ans-Ufer am Kulkwitzer See laufen dennoch die Vorbereitungen für den Start der Saison. Am 1. Mai feiert Ab-ans-Ufer sein zehnjähriges Bestehen. Die Planungen für ein gemeinsames Gebäude von Stadt und Strandbetreiber mit Gastraum und Toiletten laufen – doch nun grätscht nach Informationen der LVZ die Stadt dazwischen.

Betreiber stellte Antrag auf Verlängerung der Bauverpflichtung

Im Jahr 2015 hat Ab-ans-Ufer einen Erbbaupachtvertrag unterschrieben, damals noch mit Ex-Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). Darin verpflichtete sich das Unternehmen, innerhalb von fünf Jahren eine gastronomische Einrichtung inklusive Toiletten zu errichten. Stichtag: 7. Dezember 2020. Die Toiletten wollte allerdings die Stadt bauen, es sollte ein Gemeinschaftsprojekt werden. Vor Ablauf der Frist stellte Ab-ans-Ufer einen begründeten Antrag auf Verlängerung der Bauverpflichtung. Der sollte nun eigentlich im Technischen Ausschuss behandelt werden. Eine entsprechende Vorlage war dem Vernehmen nach bereits vorbereitet.

Stadt soll „Heimfall“ ziehen wollen

Nach Informationen der LVZ soll allerdings die Stadt plötzlich eine Drehung um 180 Grad hingelegt haben, den so genannten „Heimfall“ ziehen, also die Rückübertragung anstreben. Die Ursprungsvorlage für den Technischen Ausschuss soll also komplett geändert worden sein. Der „Heimfall“ kann unter anderem dann eintreten, wenn der Erbbauberechtigte, also Ab-ans-Ufer, seinen Verpflichtungen aus dem Erbbaupachtvertrag trotz Abmahnung nicht nachkommt. Eine Abmahnung soll es jedoch nie gegeben haben. Die LVZ bat die neue Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) um eine Stellungnahme, die es nur auf nochmalige Nachfrage gab. „Der Verwaltung liegt ein Antrag seitens des Betreibers vor. Dieser wird aktuell im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens geprüft. Nach Abschluss der Prüfung wird dieser in den Gremien entsprechend vorgestellt und behandelt.“ Kurz nach der Anfrage bat Stitterich nach LVZ-Informationen übrigens um einen Gesprächstermin bei Ab-ans-Ufer.

Derzeit wird auf sechs Quadratmetern gekocht

Dessen Chef Stephan Riedel lässt sich unterdessen nicht beirren. Er möchte auch in den nächsten zehn Jahren ein lokaler Akteur für die Markranstädter sein. „Neben dem Bootsverleih und verschiedenen Kursen bieten wir auch erlebnispädagogische Sachen für die Schulen an“, erklärt er. Zudem könne das Gelände für Kindergeburtstage oder andere Feierlichkeiten genutzt werden, dazu werden entsprechende Programme angeboten. Eine Gastronomie gibt es auch schon – allerdings in einem Bauwagen. „Wir wollen die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre nutzen, um ein funktionales Gebäude zu bauen, das einen ökonomischen Betriebsablauf möglich macht“, so Riedel. Bisher seien die Gäste aus einer Küche von sechs Quadratmetern versorgt worden. „Künftig wollen wir einen hellen Gastraum schaffen, zudem einen Außenverkauf“, erklärt er. „Die Küche soll als zentraler Punkt in der Mitte liegen.“

Technischer Ausschuss coronabedingt abgesagt

Auf den dann 35 mal 10 Metern Fläche sollen zudem Lagermöglichkeiten geschaffen werden. „Und ein Raum, in dem gern mal Yoga stattfinden kann“, so der Geschäftsführer. „Oder eben ein Seminar in Ruhe gehalten wird.“ Ob das alles so kommt, ist derzeit ungewiss. Zumindest gibt es einen Aufschub der Entscheidung. Der für nächste Woche geplante Technische Ausschuss ist coronabedingt abgesagt worden. Und im Verwaltungsausschuss steht die Vorlage nicht auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils.

