„Wir haben jetzt einen Wahlkampf vor uns und sollten uns nochmal zu Gemüte führen, ob wir so wie heute Abend miteinander umgehen möchten.“ Es sind deutliche Worte vom Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Leipziger Land, Georg Ludwig von Breitenbuch. Zuvor hatte die CDU Markranstädt in einer knapp zweistündigen Sitzung ihren Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl im September nominiert. Der Quesitzer Ortschaftsrat Peter Bär entschied das Rennen gegen Stadtsprecherin Heike Helbig aus Seebenisch mit 43 zu 31 Stimmen für sich.

Es ging um Fairplay

Allerdings geriet dieses Ergebnis fast zur Nebensache. Fast schon ironisch drehte sich im Sportcenter Markranstädt fast alles ums Thema Fairplay. Bereits im Vorfeld der Partie ging es heiß her im Team der Markranstädter Christdemokraten. Und in den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse. Nachdem monatelang zwei Kandidaten zur Nominierung feststanden, neben Helbig auch Stadtrat Jens Schwertfeger, kam am Wochenende Bär dazu. Woraufhin sich Schwertfeger schon vor der Veranstaltung am Mittwochabend selbst aus dem Rennen nahm.

77 von 99 Mitgliedern anwesend

Nicht nur wegen dieses Fakts brodelte tagelang die Gerüchteküche in Markranstädt. Die Spannung im Vorfeld führte dazu, dass neben den 77 von insgesamt 99 Markranstädter CDU-Mitgliedern auch zahlreiche Gäste auf den Rängen des Sportcenters Platz nahmen. Dafür fehlte der CDU-Stadtverbandschef Michael Unverricht, der tags zuvor ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wie von Breitenbuch erklärte.

Bär : „Keine Zusammenarbeit mit AFD “

„Alle Mitglieder, die mich heute wählen, müssen wissen: Ich werde als Bürgermeister nicht mit der AFD zusammenarbeiten“, erklärte Bär gleich zu Beginn seiner Rede. Das war insofern bemerkenswert, als dass seine Partei, die CDU, diesen Fakt bereits mittels Parteibeschluss geklärt hat. Helbig hingegen schoss in ihrer Rede scharf gegen Bürgermeister Jens Spiske (parteilos), sprach von einer „Politik der ruhigen Hand, bei der die Dinge ausgesessen werden“.

Helbig : „Einem Tribunal vorgeführt“

Wirklich Fahrt nahm die Veranstaltung dann bei den Fragen an die Kandidaten auf. Helbig musste sich unter anderem fragen lassen, ob sie im Vorfeld der Nominierung intrigiert hätte. Auch an sie gerichtet, wurde gefragt: „Warum würden Sie sich als Teamspielerin bezeichnen? Begründen Sie Ihre Antwort bitte mit Beispielen aus den vergangenen sieben Tagen!“ Und: „Frau Helbig, haben Sie bereits jetzt im Falle Ihres Wahlsieges Versprechungen an Mitglieder des Wahlkampfteams gemacht?“ Für Außenstehende waren diese Fragen kaum nachzuvollziehen, sie deuteten aber vieles an. „Ich finde diese Frage mehr als unerhört“, entgegnete Helbig. Was mit ihr gerade geschehe, erinnere sie an eine Videokonferenz mit dem CDU-Vorstand vor ein paar Tagen. Da sei sie auch vor ein Tribunal geführt worden.

Deutlicher Riss in der CDU

Den an diesem Abend mehr als deutlich wahrnehmbaren Riss in der CDU Markranstädt griff dann auch von Breitenbuch in seinem Schlusswort auf: „Es ist eine enorme Aufgabe für den Vorstand, bis zum 20. September all die Dinge zusammenzuführen, die man braucht, um eine Wahl zu gewinnen. Wer streitet, der wird nicht gewählt.“

