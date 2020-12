Markranstädt

Schon im Bürgermeister-Wahlkampf war er ein heißes Thema: der Piratenspielplatz am Kulkwitzer See. Seit Monaten ist die Rutsche abmontiert, sollte eigentlich in diesem Jahr erneuert werden. Das wird nun nichts. Wie die Stadtverwaltung Markranstädt mitteilte, verzögert sich die geplante Erneuerung. Neuer Termin soll im ersten Quartal sein.

Lieferschwierigkeiten

„Hintergrund sind Lieferschwierigkeiten beim Material“, erklärt Stadtsprecherin Heike Helbig. Das komme aus dem europäischen Ausland, auf Grund der Corona-Pandemie habe es im Frühjahr allerdings eingeschränkten und unterbrochenen Holzeinschlag gegeben. „Außerdem waren die Lieferketten durch die Grenzschließung unterbrochen“, so Helbig. Und: Auch die Arbeiten bei der Planung und der Herstellung können nicht im geplanten Zeitumfang durchgeführt werden, weil beim Hersteller Mitarbeiter unerwartet ausgefallen sind.

Geplant sind für den Piratenspielplatz ein Turm mit Rutsche, eine Vierer-Schaukel, eine Federwippe und Spielhütten. Eine Tischtennisplatte habe bereits aufgestellt werden können, erklärt Helbig. Der Rest soll schnellstmöglich folgen.

Schön neu am Nobelring

Während die Arbeiten am insgesamt in die Jahre gekommenen Piratenspielplatz ins Stocken geraten sind, wurde ein anderer Spielplatz fertig. Am Nobelring können bald drei- bis zehnjährige Kinder nach Herzenslust spielen. Dazu laden neben einer Rutsche und einer Krabbel-Schnecke auch zwei Wipp-Tiere ein. „Je nach Alter und Fähigkeiten können sich die Kleinen an den neuen Spielgeräten austoben“, sagt die Stadtsprecherin. Der Spielplatz sei bereits vom TÜV abgenommen, dennoch stehen noch immer Absperrgitter davor. „Sobald die Verkehrsanlagen im Gebiet ’Urbanes Wohnen’ und damit auch der Spielplatz durch die Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH an die Stadt übergeben wurde, ist der Spielplatz auch nutzbar“, so Helbig. Auch das erfolge voraussichtlich im ersten Halbjahr des Jahres 2021.

20 000 Euro jährlich für Reparaturen

Das Thema Spielplätze stand auch auf der Wahlkampf-Agenda der neuen Markranstädter Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). Um sich selbst ein Bild zu machen, hatte sie gemeinsam mit den Bewohnern bereits vor ihrer Wahl eine Spielplatz-Tour durch die Stadt und ihre Ortsteile gemacht. In Markranstädt und den Ortsteilen gibt es insgesamt 30 Spielplätze, wie aus der Stadtverwaltung zu erfahren ist. Jährlich seien für Investitionen in die Spielplätze vorerst 30 000 Euro vorgesehen. „Hinzu kommen weitere 20 000 Euro pro Jahr für Instandhaltung und Reparaturen“, sagt Helbig. „Für die wiederkehrenden TÜV-Prüfungen gibt die Stadt pro Jahr etwa 3200 Euro aus.“

Von Linda Polenz