Markranstädt Erweiterung der Grundschule beginnt

Markranstädt

Der Anbau der Markranstädter Grundschule kommt: Am Montag sind die Container angeliefert worden, wurde der Bauzaun gestellt. Nun soll es nach und nach vorwärtsgehen. Geplant ist eine Aufstockung des zweiten Obergeschosses.

„Hohes Maß an Solidarität“

„Ich freue mich, dass wir mit den Um- und Anbaumaßnahmen an der Grundschule Markranstädt beginnen“, sagte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). So könne die Stadt den wachsenden Schülerzahlen Rechnung tragen. „Ich freue mich insbesondere, dass sich die Schulen in Markranstädt, vor allem die in Großlehna, solidarisch zeigen und die Grundschule Markranstädt durch die Aufnahme von Schülern während der Baumaßnahmen entlasten.“ Auch das Gymnasium unterstütze die Grundschule, in dem es die eigentlich selbst benötigten vier neuen Klassenzimmer interimsweise zur Verfügung stellt. „Das zeigt deutlich, dass unter den Schulen ein hohes Maß an Solidarität besteht“, so Spiske.

Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro

Geplant ist, den derzeitigen Bau um ein Stockwerk zu erweitern. Klassenräume sind hier vorgesehen, zudem wird der Speiseraum an die steigenden Schülerzahlen angepasst und vergrößert. Die Kostenfür den Anbau belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro, etwa eine Million Euro gibt der Freistaat Sachsen an Fördermitteln dazu. Ursprünglich war die Fertigstellung bereits für dieses Jahr geplant. Durch Verzögerungen im Bauamt des Landkreises Leipzig sei dieser Zeitplan allerdings nicht mehr zu halten, hieß es bereits vor Monaten aus der Markranstädter Stadtverwaltung. Vermutlich wird die Aufstockung erst im Spätsommer 2021 abgeschlossen sein.

Großlehna gegen Markranstädt

Der Anbau hatte im Vorfeld allerdings reichlich Ärger verursacht. Nicht der Bau an sich, sondern die damit verbundene Änderung der Grundschulbezirke. Demnach werden in der Umbauphase mehr Kinder aus Markranstädt in die Einrichtungen in Großlehna und Kulkwitz geschickt – was in Großlehna zu Protesten führte. Wie die LVZ erfuhr, hat die Ortsvorsteherin von Großlehna, die frühere Markranstädter Bürgermeisterin Carina Radon ( CDU), Klage gegen die Stadtverwaltung eingereicht.

Das Wachstum und die Folgen

Für dieses Jahr ist die Überarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für Markranstädt vorgesehen. „Wenn sich die Stadträte in diesem Kontext dafür aussprechen, am Wachstum der Stadt festzuhalten und neue Baugebiete auszuweisen, werden wir langfristig auch über einen Anbau, beispielsweise in Großlehna, nachdenken müssen“, sagt Bürgermeister Spiske. Eine Debatte hierüber lohne sich jetzt aber noch nicht. Erst bei entsprechenden Schülerzahlen gebe es für An- und Neubauten im Schulbereich auch Fördermittel.

Von Linda Polenz