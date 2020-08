Markranstädt

Michael Seirig hat sich mit seiner Frau Juliane Richter einen Traum erfüllt. Im Markranstädter Ortsteil Schkölen haben die beiden einen alten Dreiseithof restauriert. Und dafür auch Fördermittel genutzt. Eher durch Zufall sind sie auf diese Möglichkeit gestoßen.

Viel zu sanieren bei altem Gebäude

„Wir haben nach genau so einem Objekt gesucht“, erklärt der frühere Leipziger. „Und hier haben wir es gefunden.“ Mit Stolz schaut er über den Hof seines Grundstücks. Ein bisschen was ist im Außenbereich noch zu tun. „Aber wir wollten erstmal das Wohnhaus sanieren. Damit wir mit unseren beiden Kindern darin wohnen können.“ Ende Juli 2018 ging’s los – im Februar 2019 ist die Familie eingezogen. „Wir haben unter anderem die Fassade aufgearbeitet, reinigen und neu verfugen lassen“, so Seirig. „Die Heizung mussten wir komplett neu machen, die war vorher nicht vorhanden.“ Die Elektro-Anlagen seien ebenfalls komplett erneuert worden. Auch das Thema Abwasser habe angepackt werden müssen.

Förderung betrug 70 000 Euro

Gefördert wurde das Projekt vom Programm LEADER der Europäischen Union, mit dem Vorhaben im ländlichen Raum unterstützt werden. „Wir haben eine richtige Projektplanung mit allen Vorhaben gemacht“, erklärt Seirig. „Und den Antrag dann eingereicht.“ 70 000 Euro bekam die Familie so als Förderung dazu – 50 Prozent der kalkulierten Projektsumme. Das habe die Kosten natürlich nicht mal ansatzweise gedeckt, aber sei eine gute Unterstützung gewesen, so der Hausherr. Er und seine Frau hätten viel für alte Sachen übrig. Da sei der Hof ideal gewesen.

Viel Zeit für alten Hof nötig

„Es war eine wirklich schöne Erfahrung, so einen alten Hof zu sanieren“, so Seirig. Das Nebengebäude, das mal ein Stall war, wird unter anderem als Werkstatt und Holzlager genutzt. „Wir haben uns viel mit Eigenleistung eingebracht“, sagt er. Perspektivisch soll auch eine Wohnung im Nebengebäude saniert werden. Zunächst gebe es aber andere Baustellen, meint Seirig lachend. Schließlich koste auch die Unterhaltung des Hofes jede Menge Zeit. Erst vor Kurzem habe er sich einen Rasentraktor zugelegt. Mit dem Handrasenmäher sei es doch zu mühsam geworden.

Insgesamt 18,6 Millionen Euro in Südraum investiert

Über das LEADER-Programm sind in der Region Südraum Leipzig etwa 30 Privat-Projekte gefördert worden, berichtet Annedore Bergfeld vom Regionalmanagement. „Vorwiegend denkmalgeschützte Häuser oder Dreiseithöfe.“ So wie der in Schkölen. Nicht weit entfernt wurde auch der Töpferhof von Ulrike Rost mit LEADER-Mitteln ausgebaut. 18,6 Millionen Euro standen insgesamt für den Südraum Leipzig zur Verfügung. Insgesamt seien 262 Projekte realisiert worden – von Kommunen, Vereinen, Kirchen, Unternehmen und Privatpersonen.

Weitere Projekte in Markranstädt

In Markranstädt konnten mit den Mitteln unter anderem die Kirche nebst Umfeld in Altranstädt saniert und das Ortsfeuerwehrgebäude in Seebenisch zur Ortsbegegnungsstätte umgebaut werden. In Lindennaundorf wurde die alte Scheune des Generationenhofes ausgebaut und saniert – es entstanden dadurch neue Räume. „Wir sind froh, dass es dieses Förderprogramm gibt“, sagt Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Und wir freuen uns, dass es in Markranstädt so rege genutzt wird.“

