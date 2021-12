Markranstädt

Die Nils-Holgersson-Grundschule in Großlehna soll nun doch einen festen Anbau bekommen. Bisher hatte die Stadtverwaltung einen Containerbau favorisiert. Weil der aber am Ende teurer wäre als eine konventionelle Variante, schlägt das Rathaus den Stadträten in der Sitzung am Donnerstag einen festen Erweiterungsneubau vor. „Selbst wenn wir dafür keine Fördermittel bekommen, wäre diese Lösung immer noch die günstigere“, sagt die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU).

Auf eine entsprechende Ausschreibung für einen Containerbau habe nur ein Interessent ein Angebot abgegeben, ist der Beschlussvorlage zu entnehmen. Dieses Unternehmen habe mit etwa einer Million Euro die beschlossene Kostenberechnung jedoch um etwa 400 000 Euro überschritten. Inklusive Baunebenkosten würde diese Variante dann etwa 1,3 Millionen Euro kosten. Ein Anbau in konventioneller Weise sei dagegen vom Planungsbüro auf etwa 900 000 Euro geschätzt worden. „Wir versprechen uns davon, dass wir dann mit dem vom Stadtrat gesteckten Finanzrahmen hinkommen“, so Lehmann.

Großlehna befindet sich auf Wachstumskurs

Um den Anbau in Großlehna hatte es bereits in den vergangenen Stadtratssitzungen heftige Diskussionen gegeben. Zwar beschloss das Plenum, dass die Schulbezirksgrenzen wieder im ursprünglichen Rahmen verlaufen, sodass die Kinder der Nordstadt ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr in Großlehna eingeschult werden. Dennoch wird die einstmals einzügig geplante Grundschule perspektivisch mindestens anderthalbzügig laufen müssen; auch weil in Großlehna weitere Baufelder in Planung sind, der Ortsteil also weiter wächst.

Mit den zusätzlichen Räumen eines Anbaus wolle die Stadtverwaltung auch für die Zukunft planen, betont Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Damit kann dann auch das wirklich hochwertige Ganztagsprogramm der Schule weiter auf gewohntem Niveau stattfinden.“

Die Stadtratssitzung findet am 9. Dezember ab 18.30 Uhr im Kommunikations- und Kreativzentrum unter 3G-Bedingungen statt. Das heißt: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, hat Zutritt. Entsprechende Nachweise werden kontrolliert.

Von Linda Polenz