Markranstädt

Paukenschlag bei der Linkspartei in Markranstädt: Mitten im Wahlkampf ist die langjährige Fraktionsvorsitzende Heike Kunzemann von ihrem Amt zurückgetreten. Mit sofortiger Wirkung.

„Ich habe mich in der letzten Fraktionssitzung dazu entschlossen“, erklärt Kunzemann auf Nachfrage der LVZ. Als Grund gibt sie mangelndes Vertrauen zwischen dem Ortsvorstand und ihr an. „Ich wollte mit diesem Schritt in der letzten Wahlkampfwoche die Spannung rausnehmen“, sagt sie. Der Konflikt schwele schon länger. Vom Ortsverband war Kunzemann nur auf Platz vier der Liste nominiert worden – nach 20 Jahren als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Ihren Sitz im Ältestenrat hat am Dienstagabend ihre bisherige Stellvertreterin Ursula Schuster übernommen.

Von Linda Polenz