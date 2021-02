Markranstädt: Fraktionschefs fordern Einstellungsstopp

Markranstädt

Die Bewerbungsfrist ist noch gar nicht abgelaufen – und trotzdem löst die Referentenstelle, die Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) schaffen will, einigen Wirbel aus. Nun hat das Thema auch den Stadtrat erreicht. Wie die LVZ erfuhr, haben sich zwei Fraktionen in einem Schreiben an die Bürgermeisterin gewandt – und einen Einstellungsstopp gefordert.

Kirschner und Meißner unterzeichnen Brief

Der Brief, der der LVZ vorliegt, ist überschrieben mit „Vorschlag zur Sicherung des Haushaltswesens“. Unterschrieben ist er von Volker Kirschner, Vorsitzender der Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt, und Frank Helge Meißner, Vorsitzender der Fraktion SPD/Grüne. Übergeben wurde er im jüngsten Verwaltungsausschuss. Das Schreiben geht zunächst auf Aussagen der Bürgermeisterin im aktuellen Amtsblatt der Stadt ein. „Wie die Familien im Kleinen muss auch die Stadt verantwortungsvoll die Finanzen bewirtschaften“, schreibt Stitterich im Vorwort. Manche Selbstverständlichkeit oder Annehmlichkeiten müssten kritisch hinterfragt werden.

Fraktionschef plädieren für Verzicht

„Sie haben vollkommen Recht, die Volatilität der Steuereinnahmen für dieses Jahr und sicherlich auch für die nächsten Jahre macht es erforderlich, manche bisher übliche oder – wie Sie sagen – liebgewonnene Ausgabe zu hinterfragen“, schreiben die Verfasser des Briefes. „Die Gespräche über Einsparungen treffen naturgemäß auf wenig Begeisterung, wir unterstützen Sie dabei.“ Allerdings machen Kirschner und Meißner auch deutlich: „Zur Vermeidung einer Haushaltssperre wegen unsicherer Einnahmesituation möchten wir darauf setzen, dass Sie mit sofortiger Wirkung auf Neueinstellungen verzichten.“ Das betreffe selbstverständlich nicht das betriebsnotwendige Personal zur Erfüllung der Pflicht- oder Weisungsaufgaben.

Posten, den es eigentlich nicht gibt

Zwar wird die ausgeschriebene Referentenstelle für die Bürgermeisterin nicht explizit genannt, der zeitliche Zusammenhang dürfte allerdings kein Zufall sein. Wie berichtet, hat Stitterich im aktuellen Amtsblatt eine Stelle ausgeschrieben, die es im gültigen Stellenplan der Stadt nicht gibt. Weder Stadtrat noch Ältestenrat waren zuvor informiert worden. Das hat für allerlei Gegenwind gesorgt. Stitterich erklärte ihr Vorgehen auf Nachfrage mit der tariflichen Einordnung der Stelle: Bis zur Entgeltgruppe 10 müsse sie wegen eines entsprechenden Passus in der Geschäftsordnung den Stadtrat nicht beteiligen.

Stadt Lünen schreibt ähnliche Stelle aus

Derweil lohnt ein Blick über die Stadtgrenzen hinaus. Auf der Webseite der Stadt Lünen ist eine Stellenanzeige für eine Referentin oder einen Referenten des Bürgermeisters zu finden, die im Wortlaut nahezu exakt der Ausschreibung in Markranstädt entspricht. Die Bewerbungsfrist in Lünen, übrigens eine Stadt mit etwa 90 000 Einwohnern, ist allerdings schon abgelaufen. Sie endete am 10. Januar. Spannend auch: In Lünen ist die Stelle mit denselben Anforderungen und demselben Aufgabengebiet nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes mit Entgeltgruppe 14 ausgeschrieben.

Stadträte setzen Frist für Antwort

Ob die Stelle in Markranstädt tatsächlich geschaffen wird, ist bislang fraglich. Die beiden Fraktionschef setzen der Bürgermeisterin jedenfalls eine Frist: „Bitte teilen Sie uns im Stadtrat am 4. März mit, ob Sie unserem Vorschlag folgen werden.“ Und auch in ihrer jüngsten Pressemitteilung betont Stitterich erneut: „Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie muss die Stadt verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgehen. Wir dürfen unseren Haushalt nicht überfordern und müssen die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben gewährleisten.“ Da geht es allerdings um einen zukünftig erforderlichen Umbau im Pappelwald.

Von Linda Polenz