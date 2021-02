Markranstädt: Gericht weist Klage zu Stadtmöbeln ab

Markranstädt

Der Streit um die Stadtmöbel in Markranstädt ist entschieden – zumindest vorerst. Wie berichtet, hatte Stadträtin Kirsten Geppert (Freie Wähler Markranstädt) gemeinsam mit ihrem Mann gegen das Aufstellen von zwei Bänken und einem Tisch vor ihrem Geschäft in der Leipziger Straße geklagt. Diese Klage ist nun vom Verwaltungsgericht Leipzig abgewiesen worden.

Straße ist öffentlich

Das bestätigte Gerichtssprecher Dirk Tolkmitt gegenüber der LVZ. „Das Urteil ist den Parteien bereits zugegangen“, sagte er. Darin werde die Klageabweisung umfassend begründet. Wie die LVZ erfuhr, wurde unter anderem die Frage geklärt, ob es sich bei der Fläche, auf der die Bänke und der Tisch aufgestellt werden sollen, um eine öffentliche Straße handelt. „Das hat das Verwaltungsgericht bejaht“, erläuterte Tolkmitt. Denn: Im Jahr 1993 wurden alle öffentlichen DDR-Straßen in das bundesdeutsche Straßenverzeichnis übertragen. Stichtag war damals der 16. Februar. Alle Straßen, die zu diesem Zeitpunkt öffentlich gewidmet waren, blieben es auch. Auf den Fußweg vor der Leipziger Straße 20 in Markranstädt trifft dies laut Verwaltungsgericht auch zu. Zwar gehört der Weg den Gepperts, er ist aber öffentlich gewidmet. Damit hat die Kommune die Gestaltungshoheit.

Juristen sehen keine Lärm-Gefahr

Das wurde seitens der Stadt dem Eigentümer, also dem Ehepaar Geppert, mittels Bescheid auch mitgeteilt – mit der Aufforderung, die Stadtmöbel auf dem Grundstück zu dulden. Nur zogen Kirsten und Henri Geppert gegen diesen Bescheid vor Gericht. „Das Argument, dass der Bescheid zu unbestimmt sei, wurde eingehend vom Gericht geprüft“, so Tolkmitt. „Und es wurde festgestellt, dass hinreichend klar ist, an welcher Stelle und in welcher Größe die Sitzgelegenheiten aufgestellt werden sollen.“ Ebenfalls abgewiesen worden sei das Argument, es käme mit den Sitzmöbeln zu unzumutbarem Lärm und Vandalismus vor dem Ladengeschäft. „Das Gericht sieht nach Prüfung dafür keine Anhaltspunkte“, betonte der Sprecher.

Möbel sollten schon 2018 aufgestellt werden

Der Streit um die Stadtmöbel schwelt seit mehreren Jahren. Bereits im Jahr 2018 sollten die Bänke und der Tisch aufgestellt werden. Als dann aber die Handwerker anrückten, wurden sie von den Eigentümern vom Hof gejagt. Noch beim Ausladen untersagte Kirsten Geppert als Grundstückseignerin das Aufstellen des Mobiliars. Nach mehreren Nachfragen im Stadtrat kam dann wieder Schwung in die Sache – den Bescheid, gegen den Gepperts nun klagten, erließ noch der damalige Bürgermeister Jens Spiske (parteilos).

Bürgermeisterin will „über weitere Schritte diskutieren“

Ob die Markranstädter nun tatsächlich bald in der Leipziger Straße Platz nehmen können, ist unklar. Das Ehepaar Geppert kann die Zulassung einer Berufung beim Oberverwaltungsgericht beantragen. Dazu ist einen Monat ab Zugang des Urteils Zeit. Erst wenn diese Frist verstrichen ist, wäre das Urteil rechtskräftig. Dann könnte die Stadt die Möbel umgehend aufstellen. Tut sie das dann auch? Dazu Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos): „Mit Erlangen der Rechtskraft kann über die weiteren Schritte diskutiert werden.“

Von Linda Polenz