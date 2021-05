Markranstädt

Nachdem die vergangenen Sitzungen des Markranstädter Stadtrates durchaus als turbulent zu bezeichnen waren, ging es in der jüngsten Zusammenkunft am Donnerstagabend sehr ruhig zu. Ein Thema kochte dann allerdings doch die Gemüter hoch: der Verkauf eines Grundstücks im Ortsteil Priesteblich. Was wie ein Durchläufer auf der Tagesordnung klang, wurde zu einem Politikum.

Ortschaftsrat gegen den Verkauf

„Der Ortschaftsrat wurde im Rahmen einer Infovorlage an diesem Beschluss beteiligt“, erklärte Stadtrat Jens Schwertfeger (CDU). Er vertritt als Ortsvorsteher die Interessen der Ortschaft Frankenheim, zu der auch Priesteblich gehört. „Dafür wurde die Stadt von der Kommunalaufsicht gerügt, es hätte eine ordentliche Beteiligungsvorlage sein müssen.“ Der Ortschaftsrat habe durchaus gute Argumente vorgebracht, das Grundstück nicht zu verkaufen. So werde durch die Veräußerung unter Umständen die Sichtachse zur Kirche in Priesteblich verbaut.

Kritik: Mangelnde Wertschätzung der Ortschaftsräte

Konkret geht es um eine 260 Quadratmeter große Grünfläche, die von der Stadt an privat verkauft werden sollte. „Es schädigt die Motivation der Ortschaftsräte immens, wenn wir schon bei öffentlichen Grünanlagen nicht mitreden dürfen“, sagte Schwertfeger. Er habe Stimmen von Ortschaftsräten gehört, die daraufhin das ganze Gremium in Frage stellten. „Das ist doch keine Wertschätzung für dieses Ehrenamt.“ Und an den Stadtrat gerichtet, ergänzte er: „Ich lege das Thema jetzt vertrauensvoll in Ihre Hände. Jetzt sind Sie verantwortlich.“

Stadt weist Rüge zurück

Zunächst erklärte jedoch die Stadtverwaltung, dass sie das alles für nicht so problematisch halte. „Die Sicht zur Kirche ist durch die Bäume sowieso nicht da“, sagte Bauamtsleiter Sven Pleße. „Ein Dreiseithof ist in diesem Bereich aus unserer Sicht denkbar.“ Und André Schwertner, im Rathaus unter anderem für Rechtsfragen zuständig, meinte: „Ich kann dem Schreiben der Kommunalaufsicht keine Rüge entnehmen.“ Die Stadt wolle sich in Zukunft aber der Empfehlung, die Ortschaftsräte zu beteiligen, annehmen.

Diskussion um Rolle der Ortschaftsräte

„Ich werde dieser Beschlussvorlage nicht zustimmen“, meinte AfD-Fraktionschef Bodo Walther. „Der Ortschaftsrat möchte das ja offenbar nicht.“ Auch Frank Helge Meißner, Vorsitzender der Fraktion SPD/Grüne erklärte: „Wir haben in den vergangenen Jahren gut daran getan, auf die Ortschaftsräte zu hören. Wenn sie sagen, dass sie das nicht wollen, nutzt es auch nichts, Paragrafen zu reiten.“ In diese Kerbe schlug auch Stadtrat Jens Schwarzer (Bürger für Markranstädt). „Die Ortschaftsräte sind vor Ort und kennen sich am besten damit aus“, sagte er. „Wenn die Leute vor Ort diese Empfehlung geben, sollte man dem als Stadtrat auch folgen.“

Vorlage mit großer Mehrheit abgelehnt

Anders sah es Stadtrat Eddy Donat (Freie Wähler Markranstädt). „Ich sehe auch, was die Bürger wollen“, erklärte er. „Priesteblich ist jetzt nicht so verdichtet, dass das nicht gehen würde. Zudem gehe ich davon aus, dass die Interessen sicher von der Stadt geprüft worden sind. Hier möchte jemand mit dem Kauf dieses Grundstücks vorankommen. Ich bin sehr dafür, diesem Interesse nachzugeben.“ Seine Fraktionschefin Kirsten Geppert fragte: „Sind denn im Ortschaftsrat überhaupt Anwohner aus Priesteblich?“ Das verneinte Ortsvorsteher Schwertfeger. Am Ende wurde die Vorlage mit großer Mehrheit abgelehnt. Vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen standen zwölf Nein-Stimmen entgegen.

