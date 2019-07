Markranstädt

Nächste Entscheidung im Rechtsstreit der Anwohner in der Markranstädter Lilienthalstraße gegen die geplante Ansiedlung einer Großküche im gegenüberliegenden Gewerbegebiet Ranstädter Mark: Das Oberverwaltungsgericht hat die Klage der Anwohner abgewiesen. Nach Informationen der LVZ soll der Betreiber der Großküche allerdings längst ein anderes Grundstück suchen – mit Folgen für die Stadt.

Anwohner in der Lilienthalstraße klagen

Es ist ein Streit, der seit einem knappen Jahr in Markranstädt schwelt. Im vergangenen Herbst haben die Anwohner der Lilienthalstraße nach eigenen Angaben eher zufällig von den Plänen einer Leipziger Großküche erfahren, ihren Standort ins Gewerbegebiet Ranstädter Mark zu verlegen. Es folgte Protest und – als der nichts brachte – die Klage. Als die Anwohner vor dem Verwaltungsgericht keinen Erfolg hatten, zogen sie vors Oberverwaltungsgericht ( OVG). „Wir beraten nach der abgewiesenen Klage nun die weiteren Schritte“, erklärt Sybille Lochner, die Sprecherin der Anwohner. Insbesondere erwäge sie eine eigene Klage, da ihr Haus als das am meisten betroffene gilt.

Wird nicht gebaut, droht der Stadt die Pleite

Nach Informationen der LVZ könnte die sich allerdings bereits erledigt haben. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren ist, soll der Betreiber der Großküche bereits auf der Suche nach einem neuen Grundstück sein. Das allerdings könnte die Stadt teuer zu stehen kommen. Denn: Das Gewerbegebiet wurde mit Fördermitteln entwickelt. Bis zum nächsten Jahr muss in diesem Bereich 51 Prozent produzierendes Gewerbe angesiedelt sein, erklärte Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler) erst vor einigen Wochen in der Stadtratssitzung. „Sollte das nicht gelingen, müssen wir unter Umständen vier Millionen Euro Fördermittel zurückzahlen.“ Geld, das dann an anderer Stelle fehle. Doch nicht nur das. „Wenn das passiert, dann sind wir pleite“, so Spiske. „Dann können wir gar nichts mehr investieren.“

Bürgermeister fühlt sich bestätigt

Der Besitzer der Großküche war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bürgermeister Spiske bestätigt auf Nachfrage, dass der Widerspruch gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes von Seiten des OVG zurückgewiesen wurde. „Ich bin dadurch in meiner Rechtsauffassung bestätigt, dass man keine Unterlassung erreichen kann, nur weil man dem Bauherrn nicht glaubt, er würde sich an Recht und Gesetz halten“, so Spiske. Konkret geht es in diesem Fall um einen Grünstreifen, der sich als Schutz zwischen der Wohnbebauung und dem Gewerbegebiet befindet. Die Anwohner sind, wie berichtet, davon ausgegangen, dass dieser einer breiten Zufahrt zum künftigen Großküchengelände weichen müsste. Obwohl laut Bebauungsplan dieser Grünstreifen eindeutig zu erhalten ist. „Die Stadt hat offenbar keine Fehler gemacht“, sagt Spiske. „Davon war ich immer überzeugt.“

Bis zum 30. April 2020 muss Betrieb aufgenommen werden

Dass der Betreiber einen neuen Standort sucht, will der Bürgermeister nicht bestätigen. „Das Unternehmen hat seit November 2018 Baurecht“, erklärt er. Mehr noch: „Er muss bis zum 30. April 2020 gebaut und den Betrieb aufgenommen haben“, so Spiske. „Ich hoffe, dass der für uns wichtige Gewerbebetrieb nunmehr seinen Bauverpflichtungen nachkommt und mit dem Bau beginnt.“

Von Linda Polenz