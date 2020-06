Markranstädt

Der Bau ist pünktlich fertig – und kann dennoch nicht wie ursprünglich geplant genutzt werden: Das Gymnasium Markranstädt muss weiter auf die vier neuen Klassenzimmer verzichten. Der Grund: Die Grundschule soll erweitert werden und es mangelt an Ausweichmöglichkeiten für die Klassen während der Erweiterung.

Eigentlich Altes Ratsgut für Grundschüler vorgesehen

„Dafür war eigentlich das Alte Ratsgut vorgesehen“, erklärte Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. „Allerdings sind die Räume dort nicht für die Grundschüler nutzbar.“ Deshalb würden die Klassen nun in den Neubau ausgelagert. „Das tut dem Gymnasium natürlich weh“, so Lehmann. Schließlich würden auch da die Klassenräume dringend gebraucht. „Das Gymnasium entlässt in diesem Jahr drei Klassen und nimmt vier neue auf“, informiert Lehmann. Deshalb wolle man nun im Untergeschoss des Gymnasiums drei Räume für den Unterricht verbessern. Zudem werde das Mehrgenerationenhaus mitgenutzt.

Klassenstufe 2 nutzt Neubau als Interim

Geplant ist das Auslagern der Grundschüler in das neue Gymnasiumsgebäude bis zu den Winterferien. „Ein halbes Jahr also“, so Lehmann. Konkret soll die Klassenstufe 2 den Neubau nutzen. Neben dem Unterricht findet auch die Hortbetreuung in den vier Klassenzimmern statt. Eine Containerlösung sei auch erwogen und geprüft worden, erklärte die Erste Beigeordnete. „Allerdings ist das illusorisch“, meint sie. „Für ein halbjähriges Interim hätten wir fast eine halbe Million Euro bezahlen müssen.“ Deshalb habe man sich letztlich für eine andere Lösung entschieden.

Freistaat Sachsen fördert etwa die Hälfte der Kosten

In unmittelbarer Nähe des Gymnasiums in der Markranstädter Parkstraße sind im vergangenen Jahr auf 358 Quadratmetern vier Klassen- und ein Lehrerzimmer entstanden. Der Neubau kostet insgesamt 1,4 Millionen Euro, etwa die Hälfte davon fördert der Freistaat Sachsen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Eigentlich sollte das Gebäude bereits Anfang des Jahres fertig sein, Bauverzögerungen hatten diesen Plan platzen lassen.

