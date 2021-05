Markranstädt: Hier wird noch gerollt wie zu Omas Zeiten

Markranstädt

Das Anwesen von Familie Walter ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Mitten im Zentrum von Markranstädt gelegen, ist es einer der wenigen Höfe, die noch ihre einstige landwirtschaftliche Nutzung erkennen lassen. Ein Bauernhof-Idyll mitten in der Stadt. Zwar hat das Grundstück in der Krakauer Straße auch eine Nummer, aber die spielt im wahrsten Sinne des Wortes keine Rolle. In Markranstädt kennt man das Elternhaus von Bettina Walter nur unter eben diesem Begriff. Es ist „die Rolle“, eine der letzten ihrer Art in Sachsen, die noch in Betrieb ist.

Bettina Walters Wäschemangel, inzwischen über 100 Jahre alt, knarzt und ächzt noch wie am ersten Tag anno 1910. Die robuste Mechanik ist quasi unzerstörbar; genauso wie die Erinnerungen jener Generationen, die ihre Mütter früher einmal im Monat zum Rollen begleiten mussten.

60 Ost-Pfennige pro Stunde

Damals ging es oft hoch her bei den Walters. Während eine Frau im Mangelraum die Wäsche rollte, machte sich deren Vorgängerin noch lange nicht auf den Heimweg, sondern unterhielt sich mit der wartenden Frau, die als nächste dran sein sollte. Die Kinder spielten derweil im Hof, der für die Erwachsenen eine Art Nachrichtenzentrale war. Immer mittendrin: Bettina Walter. „Wäsche rollen war alternativlos“, sagt die 58-Jährige. „Die Zeitersparnis gegenüber dem Bügeln war immens, für 60 DDR-Pfennige pro Stunde auch deutlich günstiger und Unterhaltung gab es obendrein“, schwärmt die Markranstädterin. Selbst wenn sie mal nicht da war, stand die Rolle offen. Die Termine hat Bettina Walters Großmutter an der Schiefertafel gemanagt, die noch heute neben der Gartentür hängt. Und gezahlt wurde in eine Kasse des Vertrauens.

Selbstverständlich rollt Bettina Walter (links) auch die Wäsche der eigenen Familie. Tochter Eva und Enkel Max helfen ihr dabei und schauen auch gern zu. Quelle: André Kempner

Doch das hörte mit der Wiedervereinigung schlagartig auf. Spannbettlaken und bügelfreie Textilien zogen in die Haushalte ein, Wäschereien boten auch das Bügeln an – und alles was Knöpfe hat, ist für die Rolle sowieso nicht geeignet. „Normale Knöpfe zerbrechen unter der Last“, schildert Bettina Walter. Einige Kunden seien ihr dennoch treu geblieben, sagt die Agraringenieurin. Trotzdem sei sie sich manchmal nicht sicher, ob sie eine Wäschemangel betreibt oder ein technisches Museum leitet. „Wenn die Kunden Kinder mitbringen, stehen die oft ehrfürchtig und ängstlich vor dem unbekannten Monstrum“, hat sie festgestellt.

Das Plätten will gelernt sein

In der Tat gibt es beim Umgang mit der Rolle einiges zu beachten. Zunächst muss die Wäsche auf dem Mangeltisch gleichmäßig auf ein Mangeltuch gelegt werden. Anschließend wird sie auf die Docke gewickelt, die wie ein riesiges, etwa ein Meter langes Nudelholz aussieht. Jetzt kommt die fertig gewickelte Rolle unter die Mangel. Sie muss dazu in einer bestimmten Position stehen. Ist das nicht der Fall, kann die Hausfrau die schweren, mit Steinen gefüllten Holzkästen per Handkurbel in die richtige Position bringen. Anschließend muss nur noch das hölzerne Schutzgitter geschlossen werden. Und schon setzt sich die über einen Lederriemen angetriebene Maschine ächzend in Bewegung.

Drei Walter-Generationen am Mangeltisch. Hier wird die Wäsche auf das Mangeltuch gelegt und dann auf die Docke gerollt. Quelle: André Kempner

So viele Kunden wie früher, als im Sommer bis in die Dunkelheit hinein gerollt wurde, habe sie heute nicht mehr, bedauert Bettina Walter. Einige Kunden würden sogar längere Wege in Kauf nehmen, kämen zum Rollen aus Dölzig und sogar aus Bad Dürrenberg nach Markranstädt. Dass die historische Wäschemangel der Familie einmal für immer still stehen könnte, glaubt die Betreiberin nicht. Mit Tochter Eva und deren Sohn Max stehen schon die nächsten Generationen bereit. „Ich bin mit der Rolle aufgewachsen, sie gehört irgendwie zu meinem Leben“, sagt Eva Walter, die sich als Kind mal einen Finger brach, nachdem ihr die Docke auf die Hand gefallen war. Ihre Zuversicht bezieht sie auch aus dem aktuellen Retro-Trend, „der immer mehr Menschen zur Rückkehr zu traditionellen Methoden führt“.

„Ein entschleunigender Vorgang“

„Wäsche rollen ist eine Art Ritual, ein entschleunigender Vorgang“, ist die 32-Jährige überzeugt. Das Argument der Entschleunigung wiege zudem gleich doppelt. „Für zwei Euro pro Stunde in einem Zug so viel Wäsche zu glätten, das schafft man mit keinem Bügeleisen.“ Lediglich die alte Schiefertafel hat in der Krakauer Straße ausgedient. Termine werden unter der Nummer (034205) 8 67 21 telefonisch vereinbart, bei Abwesenheit übernimmt der Anrufbeantworter. Aber das sind auch die einzigen Geräte, die in der Markranstädter Rolle ohne Transmissionsriemen angetrieben werden.

Von Rainer Küster