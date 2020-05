Markranstädt: Im Pappelwald rollen die Bagger

Markranstädt

Startschuss im Markranstädter Pappelwald: Nachdem alles für den neuen Wirtschaftsweg vorbereitet wurde, rollten in diesen Tagen die Bagger an. Direkt an der Bundesstraße 186 zwischen Ortseingang Markranstädt und dem Kraftwerk Kulkwitz wird der Weg, der eine Gesamtlänge von 1050 Metern haben wird, angebunden.

Die Ausführung erfolgt in wassergebundener Decke, bereits im Juni ist die Fertigstellung geplant. Die reine Baumaßnahme koste 64 000 Euro, so die Stadtverwaltung, die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 135 000 Euro. Davon trägt die Stadt 25 Prozent der Kosten, der Rest wird vom Freistaat Sachsen gefördert.

Anzeige

Der Wirtschaftsweg soll künftig dafür sorgen, dass der Pappelwald weiter erschlossen werden kann. Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) hatte beispielsweise die Möglichkeit einer kommunalen Weihnachtsbaum-Plantage in Erwägung gezogen – dort, wo die Strommasten zu finden sind. Den Pappelwald hat die Stadt Markranstädt im Jahr 2016 von der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft gekauft.

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei ist der Pappelwald in der späteren Nutzung auf land- und forstwirtschaftliche Zwecke beschränkt. Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer sollen den neuen Wirtschaftsweg nutzen können. Allerdings: Ein Be- oder Durchfahren des Pappelwaldes mit Autos oder Motorrädern wird nicht möglich sein. „Dazu soll die Zufahrt zum Wald später mit einer Schranke gesichert werden“, teilt Stadtsprecherin Heike Helbig mit. Allerdings: Auch im Markranstädter Ortsteil Frankenheim versucht die Stadtverwaltung seit Jahren einen landwirtschaftlichen Weg mittels Schranke zu sichern. Ohne Erfolg. Sobald sie montiert ist, ist sie regelmäßig auch wieder verschwunden.

Von Linda Polenz