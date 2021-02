Markranstädt: Impfrealität frustriert Rentnerin

Markranstädt

Das Impfen in den Pflegeeinrichtungen von Markranstädt ist in vollem Gange. Alle, die 80 Jahre oder älter sind, bekommen auf Wunsch das Vakzin gegen das Corona-Virus verabreicht. Doch was ist mit denjenigen, die zwar älter als 80 Jahre alt sind, aber nicht in einem Heim leben? Hiltrud Hoffmann aus Markranstädt schickt einen Hilferuf an die LVZ.

„Sich ständig wiederholende, frustrierende Abläufe“

„Ich bin 85 Jahre alt, alleinstehend und alleinwohnend“, schreibt sie in einem Brief. „Bisher gesundheitlich in einem positiven, alterstypischen Status.“ Das bedeute, sie sei optimistisch und zufrieden, mit Wehwehchen. Allerdings verärgere sie das Thema „Impfterminbeschaffung“ sehr. „Es sind sich ständig wiederholende, frustrierende Abläufe“, schreibt sie. Man müsse sich online eine Vorgangsnummer beschaffen, dann das Terminvergabezentrum kontaktieren, Negativrückmeldung entgegennehmen. „Und dann als Höhepunkt des Telefonats den Hinweis verkraften, es doch weiterhin geduldig zu versuchen“, so die Seniorin.

„Muss in meinem Alter noch mal kämpfen“

Der Fall von Hiltrud Hoffmann ist kein Einzelfall. So ergehe es vielen, die nicht in einem Pflegeheim untergebracht sind. „Für Menschen meines Alters, die in einem Pflegeheim leben, wird – mit voller Berechtigung – alles getan, dass Hilfsmaßnahmen zur Anwendung kommen. Davon können wir ,anderen Alten‘ derzeit nur träumen“, sagt sie. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch mal für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung kämpfen muss.“

Rotes Kreuz ist beim Transport raus

Tatsächlich ist der Weg zum Impfen für ältere Menschen, die nicht in einem Heim leben, beschwerlich. Auf einer zentralen Seite des Freistaates Sachsen muss man sich registrieren, um dann einen Termin zu bekommen. Das gehe mittlerweile allerdings auch über eine Telefon-Hotline, wie das Sächsische Sozialministerium auf seiner Webseite mitteilt. Wenn Impfberechtigte dann einen Termin haben, müssten sie allerdings selbst ins Impfzentrum kommen. „Auftrag des DRK ist es gegenwärtig nicht, Personen zu den Impfterminen zu begleiten oder zu transportieren“, erläutert Kai Kranich, Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die Impfungen im Freistaat Sachsen koordiniert. „Ob mehr Impfzentren oder mobile Teams entstehen, kann ich nicht sagen.“

Der Markranstädter Arzt Dr. Volker Kirschner würde beim Impfen gegen Corona gern eingreifen, bekommt als Hausarzt momentan aber noch keinen Impfstoff. Quelle: André Kempner

Hausarzt würde ja gern helfen

Eigentlich könnten auch die Hausärzte impfen – „und würden das auch gern tun“, betont Volker Kirschner, der seit Jahrzehnten in Markranstädt praktiziert. „Mir tut das alles sehr leid für die älteren Leute“, sagt der 65-Jährige. „Aber wir bekommen keinen Impfstoff.“ Dabei sei dies eigentlich gar nicht schwer, erläutert er. Denn: Auch das Vakzin von Biontech/Pfizer verfalle nicht unmittelbar nach dem Auftauen. „Beim Grippe-Impfstoff habe ich beispielsweise eine Bezugsapotheke, die die Dosen für mich lagert“, so Kirschner. Von dort erhalte er dann die Fläschchen. „Ich hoffe, dass wir bei der Corona-Impfung ab April loslegen können“, sagt er. „Zur Zeit sind die älteren Menschen, die nicht in einem Pflegeheim wohnen, tatsächlich mehr oder weniger aufgeschmissen.“

Von Linda Polenz