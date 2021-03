Markranstädt

„Mit Energie in die Zukunft“ ist das Motto der Stadt Markranstädt. Und das soll auch überall sichtbar werden. Durchschnittlich acht Stunden brennt das Licht während der Schulzeit auf den Fluren und in den WC-Anlagen des Markranstädter Schulkomplexes aus Oberschule und Gymnasium. Das koste viel Energie, Geld, und sei schlecht für die Umwelt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Seit Januar 2020 wurde deshalb nach und nach die veraltete Beleuchtung im Altbau des Schulkomplexes durch moderne LED-Lampen ersetzt.

Hausmeister erbringen Leistungen in Eigenregie

Glück für die Stadt: Hausmeister Maik Saumer ist Elektriker, der Lampentausch konnte also in Eigenregie erledigt werden. So wurden auf einer Länge von etwa 280 Metern genau 78 LED-Elemente und 36 Bewegungsmelder in den Schulfluren installiert. Die Toiletten werden nun durch 19 Leuchten und 13 Bewegungsmelder illuminiert. „Durch den Einbau von Bewegungsmeldern wird die Brenndauer des Lichts auf die tatsächliche Nutzung der betreffenden Räume beschränkt“, heißt es aus dem Rathaus. Das Licht schalte sich in den Fluren beispielsweise in Laufrichtung ein und leuchte zehn Minuten.

Markranstädt beim European Energy Award dabei

Die beiden Hausmeister haben etwa 200 Arbeitsstunden und die Stadt 24 000 Euro Materialkosten investiert. Die jährlichen Stromkosten beliefen sich bisher auf etwa 34 000 Euro. Das Projekt reiht sich in die Maßnahmen zur Energieeffizienz ein. Markranstädt ist bereits seit vielen Jahren Energiestadt und bewirbt sich erfolgreich um den European Energy Award. Die aktuelle Periode läuft bis 2022.

Von Linda Polenz