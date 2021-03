Markranstädt

Es ist schon zur Tradition geworden in Markranstädt: Jedes Jahr im März werden in der Stadt und in den Ortsteilen Bäume für den vorangegangenen Geburtenjahrgang gepflanzt. Dann, wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, sollen auch die Bäume für das Wachsen und Gedeihen der jüngsten Markranstädter stehen. In diesem Jahr ist allerdings alles anders.

Jahrgangspflanzung in den Herbst verschoben

Wie es aus dem Rathaus heißt, soll die diesjährige Pflanzung erst im Herbst stattfinden. „Die vergangenen heißen Sommer haben gezeigt, dass es auf Grund der langen Trockenphasen sehr schwer ist, dem erhöhten Wasserbedarf der jungen Bäume nachzukommen“, so die Mitteilung. Deshalb seien viele Bäume eingegangen, was insbesondere wegen des symbolischen Wertes der Gehölze besonders schmerzlich sei – auch wenn Ersatzpflanzungen getätigt wurden.

Junge Eltern bekommen eine Einladung

In diesem Jahr soll deshalb die Pflanzung erst am 6. November stattfinden. Die jungen Eltern würden dafür allerdings rechtzeitig eine Einladung erhalten, so die Stadtverwaltung. Je nach Corona-Lage würden dann die Bäume gemeinsam gepflanzt. Im vergangenen Jahr waren es Rotbuchen, Eichen, Winterlinden und Obstgehölze.

Bisher mehr als 600 Bäume gepflanzt

Die Jahrgangsbäume werden seit dem Geburtsjahrgang 2008 gepflanzt, bisher ist die Stadt dadurch um mehr als 600 Bäume reicher geworden. Im vergangenen Jahr wurden in Markranstädt insgesamt 119 Kinder geboren. Symbolisch dafür werden in der Kernstadt drei und in den sechs Ortsteilen jeweils ein Baum gepflanzt.

Von Linda Polenz