Markranstädt: Kleiner Kegelverein mit großen Zielen

Markranstädt

Obwohl sie einen der erfolgreichsten Vereine der Stadt repräsentieren, fristen die Markranstädter Sportkegler in der öffentlichen Wahrnehmung eher ein Schatten-Dasein. „Das ist das Schicksal einer Randsportart“, hat Vereinschef Silvio Jabusch mit der Situation seinen Frieden gemacht. Aktuell steht die 1. Mannschaft der Männer an der Tabellenspitze der Zweiten Kegel-Bundesliga. Neun Spieltage vor dem Saisonende nehmen die Planungen für die höchste deutsche Spielklasse langsam Gestalt an.

Größte Anlage in Sachsen

„Mit zehn modernen Bahnen ist unsere Kegelanlage die größte in Sachsen“, sagt Jabusch stolz. Trotzdem erfülle sie nicht die Standards für internationale Wettkämpfe, weshalb der Verein jetzt neben sportlichen Zielen auch große Investitionen plant. Für rund 250 000 Euro sollen die Bahnen neue Beläge erhalten. „Es werden Plattenbahnen verlegt, damit könnten wir sogar Begegnungen in der Champions League austragen“, liebäugelt der Vereinschef schon mit den ganz hohen Weihen des Sports. Immerhin weiß er mit Sebastian Hoffmann den aktuellen deutschen Rekordhalter in seinen Reihen. Vor genau drei Jahren hat der Miltitzer mit 120 Wurf stolze 750 Kegel zu Fall gebracht. „Eine noch immer gültige Bundesliga-Bestmarke“, schwärmt Jabusch.

Die „Kuller“ als Einnahmequelle

Die anstehende Modernisierung ihrer Anlage ist ein mutiges Vorhaben, wäre aber nicht die erste Herausforderung dieser Art, der sich die 75 Markranstädter Sportkegler stellen. Schon als der Verein im Jahr 2006 das Objekt erwarb, gab es skeptische Stimmen. „Am Ende hat es funktioniert“, sagt Jabusch. Auch deshalb, weil man mit der Verpachtung der im Vereinsheim etablierten Gaststätte, die im Markranstädter Volksmund liebevoll „Zur Kuller“ genannt wird, eine planbare Einnahmequelle hatte. „Mit rund 140 Plätzen in der Gaststätte, am Freisitz sowie auf der Bahn, mit kompletter Küche, sogar einem Kühlhaus und allein an den Spieltagen immer voller Hütte ein attraktives Domizil“, findet Jabusch.

Pachtvertrag neu ausgeschrieben

Allerdings endet der aktuelle Pachtvertrag am 30. Juni. „Wir haben ihn jetzt neu ausgeschrieben“, sagt der Vereinschef und hofft, dass es ab 1. Juli nahtlos weitergeht. Rückenwind gibt es dafür nicht nur von Kegelfreunden und Markranstädter Stammgästen, sondern auch aus dem Rathaus. „Das Keglerheim ist eine traditionsreiche gastronomische Einrichtung“, betont Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) und hofft, „dass der Verein schnell einen Betreiber findet“. Das sei für die Stadt und die Sportart Kegeln äußerst wichtig, so Stitterich, die dabei auch an das Engagement des Vereins beim beliebten Preiskegeln für Kids und Jugendliche anlässlich der Markranstädter Kinderfeste oder den Kegelwettbewerb um den „Pokal der Vereine“ denkt.

Von Rainer Küster