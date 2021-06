Ortspolizeibehörde in Markranstädt - Schwerpunkte der Kontrollen am See und in den Parks

Markranstädt hat jetzt eine Ortspolizeibehörde. Und personell gestärkt soll nun für mehr Ordnung und Sicherheit am Kulkwitzer See und in den städtischen Parks gesorgt werden, kündigte das Rathaus aus.